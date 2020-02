PAINEL 13-02-2020

Ubaporanga

A prefeitura de Ubaporanga está fazendo reparo nas estradas rurais do município, devido aos grandes estragos causados pelas chuvas. As máquinas, caminhões e uma equipe da prefeitura estão percorrendo todo município para fazer os reparos necessários. Devido ao período de chuva não foi possível ainda fazer o patrolamento, mas o prefeito Gilmar está empenhado para não deixar que as estradas fiquem intransitáveis.

Eleitores, atenção

Segundo comunicado do cartório eleitoral, nos últimos dias houve considerável diminuição no número de atendimentos, tanto no próprio cartório quanto na Casa Ziraldo de Cultura. Os atendimentos continuam, preferencialmente, por agendamento. Caso não seja possível agendar, estes postos tem a capacidade de atender 150 eleitores por dia. Vale reforçar que o prazo final para fazer a biometria se encerra no dia 6 de março.

Registro on-line

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Assistência Social, está disponibilizando aos municípios afetados pelas chuvas o Formulário Eletrônico de Registro em Situações de Emergência e Calamidade Pública no Sistema Único de Assistência Social (Suas). O objetivo é agilizar, por meio do preenchimento eletrônico e on-line, os registros das famílias e indivíduos em situações de emergências e calamidades públicas, possibilitando a identificação das necessidades imediatas, das evidências sobre essas pessoas/ famílias e suas principais características. Para acessar o sistema, o site é www.emergenciasuas.mg.gov.br

Bolsa família

Em função dos temporais do mês de janeiro, o governo federal antecipou o calendário do Bolsa Família para beneficiários do programa nos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Ontem foi possível sacar a parcela de fevereiro. A antecipação vale nos 227 municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.