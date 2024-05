Política

Depois do susto, o prefeito de Caratinga Dr. Welington, através de seu advogado Alexsandro Victor de Almeida, conseguiu junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a suspensão das penalidades aplicadas que tratavam da cassação de seus direitos políticos pelo prazo de três anos. O processo é da Comarca de Inhapim, da época em que Dr. Welington atuava como delegado. A defesa argumentou que os fatos discutidos na ação de improbidade aconteceram no ano de 2008 e que o próprio juiz reconheceu a inexistência de “danos materiais de forma direta ao patrimônio público”.

União Brasil

O partido comandado pelo ex-vereador Irmão Emerson, está com a comissão provisória desde de 7 de maio inativo. Irmão Emerson argumentou que o CNPJ não foi renovado pela comissão anterior a ele. Nos bastidores da política, há comentários que houve desentendimento entre Dr. Giovanni e Emerson e muitos atribuem como o motivo do atrito seja a perda do União Brasil. Nos bastidores nem o grupo de Pedro e de Rogério Soares confirmam o União Brasil em suas bases políticas.

Dayvid da Academia

O empresário Dayvid da Academia, pré-candidato a prefeito pelo União Brasil, como ficaria sua situação se o grupo perder o mando político do partido? Comentários nos bastidores da política são que Pedro Leitão teria conseguido com Rodrigo Pacheco e Alcolumbre.

Concorrentes!!!?

Quem esteve no evento da visita do deputado Nikolas Ferreira, foram os pré-candidatos Marcos Inácio e Dayvid da Academia do União Brasil. Agora resta saber se eles são mesmo pré-candidatos à prefeito já que o lançamento era da candidatura do pré-candidato Dr. Giovanni. Esquisito, né?! Até foram chamados para compor a mesa!!! Concorrentes???

Júlio Ribeiro

Já o pré-candidato Júlio Ribeiro também foi chamado por Dr. Giovanni, porém, não foi visto. Parece que Júlio é mesmo concorrente, demonstra coerência política. Ou não?

Destaque

Com lugar especial na mesa diretora do evento, ao que parece Rominho Costa (União Brasil) e Ronaldo da Milla (Podemos) disputam a vaga de vice na chapa encabeçada por Dr. Giovanni. O evento foi marcado por discursos de deputados, dois deles ligados ao vice-prefeito Ronaldo da Milla, Eros Biondini e Chiara Biondini.

Vice está em definição

Em entrevista ao DIÁRIO, Dr. Giovanni disse que o nome do vice ainda está em definição, mas que tem excelentes nomes. Também afirmou que já estão com ele os partidos NOVO, União Brasil, SOLIDARIEDADE e PODEMOS. Animado o pré-candidato, né.

Odiel de Souza

Já o ex-presidente do legislativo caratinguense Odiel de Souza, que é pré-candidato na chapa de Dr. Giovanni, criticou o evento de Nikolas Ferreira. Para Odiel, o evento foi mal organizado e o atraso gerou o esvaziamento, justificando fotos mostradas com inúmeras cadeiras vazia no Unec I. Uma coisa Odiel sabe fazer, eventos de grande envergadura política. Pelo visto, Dr. Giovanni está ouvindo Odiel com certas limitações.

“Lula na prisão”

Nos discursos dos deputados que estiveram presente no evento de lançamento da pré-campanha de Dr. Giovanni, pouco se falou em Caratinga e muito se falou em críticas ao Governo Federal. O grande destaque foi a presença do deputado federal Nikolas Ferreira, que foi recepcionado, em sua maioria, por estudantes. Para Nikolas, “é volta Bolsonaro e Lula na prisão”. Já Caratinga é apenas um detalhe!!!

Marketing

Os analistas de plantão comentam que é nítida a mudança de Dr. Giovanni, com objetivo de conquistar um público mais jovem, formado principalmente por fãs de Nikolas Ferreira. Em suas redes sociais, o pré-candidato do PL adota um discurso mais animado e isso se reflete também no visual, com roupas menos formais. Dr. Giovanni, que tem boa influência entre os religiosos e conservadores, busca ampliar o seu público, agora a juventude.