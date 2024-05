Café

A colheita do café começou em Caratinga e região e a preocupação para este ano são as desigualdades dos frutos colhidos, resultados de florações diferentes no ano passado. Assim o mercado já precifica um café muito miúdo e com alto índices de cata. Quanto aos preços, a turma do moca anda satisfeito.

Café II

No mercado físico brasileiro, com a forte alta nas bolsas, os compradores subiram as bases de preços, mas o mercado físico permaneceu calmo, com poucos negócios fechados, repetindo o comportamento que apresentou por toda a semana passada. O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de abril foram embarcadas 4,22milhões de sacas de 60 kg de café, aproximadamente 53,25 % a mais que no mesmo mês de 2023. As exportações brasileiras estão em alta, contrapondo os problemas climáticos do Vietnã, Colômbia e Indonésia.

Política

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, finalizou a pavimentação asfáltica da ‘Avenida do Progresso’, que liga as avenidas professor Armando e Dário Grossi ao bairro Santa Cruz. Segundo engenheiros, agora falta as pequenas obras e a sinalização na avenida. Comentários são que em breve o fluxo do trânsito da rua Raul Soares possa diminuir em 50% no horário de pico. Um alívio no trânsito da cidade.

Dr. Welington

Depois de inaugurar o novo centro administrativo do município na avenida Professor Armando, pavimentar avenida de ligação de duas partes importantes da cidade, é certo que o desenvolvimento irá acelerar nesta região. O complexo de bairros do Santa Cruz será mais fácil de ser acessado depois da ligação asfáltica alternativa.

Rogério Soares

O candidato predileto do prefeito Welington Moreira, Rogério Soares, com a ‘via do progresso’ quase finalizada, comemora a obra como importante para desenvolvimento do bairro, visto que foi nascido e criado no bairro Santa Cruz. Para quem comentou que o Santa Cruz não teria recebido obras, teria uma melhor???

Ronaldo da Milla

O pré-candidato Ronaldo da Mila já é certo que comporá com Dr. Giovanni na disputa das eleições esse ano. Agora há quem comente que vice ou o cabeça de chapa é uma situação a ser tratada nas convenções partidárias do mês de julho próximo. Para quem acha que tudo está definido, ‘pera lá’, tem muita água correndo debaixo da ponte.

Dr. Giovanni

Em decorrência as circunstâncias quem garante que Giovanni é o cabeça de chapa? Está pilha está rolando nos bastidores da política e há quem confirme que não seria apenas uma pilha.

Odiel de Souza

Quem está num entusiasmo grande é o ex-presidente do legislativo Odiel de Souza. Odiel quer voltar a disputar uma vaga de vereador por Santa Efigênia e ser mais uma vez presidente do legislativo junto com Dr. Giovanni na cabeça. A experiência de Odiel é grande por vários cargos que já ocupou e estando com Giovanni pode até ser aproveitado como secretário de Agricultura.

União Brasil

Outro nome que se fortalece no cenário político é o do ex-vereador Irmão Emerson. Ele que é o presidente do União Brasil, partido que tem três nomes importantes para disputa de uma vice de Dr. Giovanni, sendo eles Rominho Costa, Dayvid da Academia e Marcos Inácio. Irmão Emerson sabe que política é quem tem mais votos no momento, por isso algumas lideranças afirmar que Emerson teria o melhor vice para compor na oposição.

Se convidar, eu vou!!!

O empresário Luiz Chitão, do setor imobiliário, já comentou entre amigos que se Dr. Giovanni convidá-lo, coloca seu nome à disposição de vice. Chitão, que é nascido e criado no bairro do Santa Cruz, vendo o fortalecimento de empresários junto à candidatura de Rogério Soares, comentou ser o nome para fortalecer a campanha da oposição. Para Chitão, a parada vai ser dura nas eleições de outubro e quem não conseguir angariar forças e infraestrutura de campanha, pode morrer na praia.

Vices

Dia 6 de junho pode ser o prazo final para que Dr. Welington indique um vice para chapa de Rogério Soares nas eleições. Nos bastidores da política os três nomes do governo com possibilidade de representar o grupo do governo a ser indicado pelo atual prefeito numa composição situacionista, seriam em tese, Aluísio Palhares (PSD), Humphrey Lima (MDB) e Alcides Leite (PSD). Assim um dos três teria que deixar o cargo no prazo legal.

Vices II

Pedro Lomar é outro nome que corre por fora e que não haveria necessidade de se desincompatibilizar por já estar fora do governo. Resta saber se Dr. Welington irá impor um nome à Rogério ou se será de comum acordo ou ainda se deixará Rogério à vontade na escolha de um vice, sem colocar obstáculos.