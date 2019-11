PAINEL 12-11-2019

Dênis

O vereador Dênis usou a tribuna pra elogiar toda a equipe da Secretaria de Agricultura. Dênis disse que a pasta comandada pelo secretário Alcides Leite de Mattos é uma das mais ativas e enumerou vários feitos da Secretaria, programas de sucesso, seminários, distribuição de mudas, de alevinos, pontes reformadas, reforma do mercado municipal e outros.

Dete

O vereador Dete disse que tem ido bastante à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ajudar as pessoas e parabenizou a direção pela melhoria daquela instituição de saúde. “O atendimento está muito bom, desde o faxineiro, até o médico, estou muito satisfeito”, afirmou Dete.

Johny

O vereador Johny pediu que fosse realizada a recuperação das pedras portuguesas da praça Cesário Alvim. O vereador lembrou que o estacionamento durante as missas foi proibido para a preservação do calçamento, mas em sua opinião o espaço continua desgastado.

Mauro

O vereador Mauro solicitou à comissão de saúde da Casa que se marque uma reunião com a diretoria do hospital e Secretaria de Saúde para saber como estão os trabalhos naquela instituição.

Abrigo

Mauro pediu ao executivo que faça abrigos em alguns pontos de ônibus na cidade, ressaltando que com o sol muito quente as pessoas estão sofrendo. Segundo Mauro, a construção desses abrigos não é responsabilidade da empresa de ônibus, mas da prefeitura.

Passe Livre

O vereador Helinho lembrou da Lei de Passe Livre sancionada em 31 de outubro de 2018, mas disse que existe um decreto impedindo o portador de deficiência de ter o benefício. Helinho disse que segundo o decreto municipal, caso a pessoa portadora de necessidade especial tenha um veículo automotor, perde o passe livre. “A lei federal garante a isenção do IPVA e desconto de 25% na compra de um carro zero para deficientes, mas aqui em Caratinga não pode”.

Novembro azul e negro

A vereadora Neuza lembrou que o mês de novembro tem duas campanhas que são a do “Novembro Azul” com objetivo de conscientizar quanto à prevenção do câncer de próstata, e a do “Novembro Negro” para homenagear o líder do quilombo dos Palmares, Zumbi. A vereadora disse que para celebrar a data, no dia 20 desse mês acontecerá o concurso de miss beleza negra de Caratinga, no colégio Estadual.

Ricardo Gusmão

O vereador Ricardo Gusmão defendeu os vereadores que ajudam a população resolver problemas na área de saúde. “Não é questão de politicagem, se ajudo uma pessoa que já foi aos setores públicos de saúde e não conseguiu resolver seu problema, estou fazendo meu papel, ajudando a máquina funcionar”, destacou o vereador.

Fisioterapia

Em breve a comunidade do bairro Santo Cruz contará com serviço de fisioterapia na unidade de saúde ali instalada. O projeto é do vereador Ricardo Gusmão e tem por objetivo melhor atender as pessoas daquele bairro e evitar a fila de espera na policlínica.

José Cordeiro

O vereador José Cordeiro disse que é preciso saber como está a situação do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Segundo o vereador, algumas cirurgias que eram para serem realizadas no hospital não estão sendo feitas.