PAINEL- 12-08-2022

Cecafé

O Cecafé acompanha e atua proativamente em todos os temas relacionados às novas tendências regulatórias nos principais mercados globais. Conforme frequentemente informado, a agenda da sustentabilidade em 2022 apresenta diversos projetos regulatórios em discussão no continente europeu para obrigar as empresas a prestarem contas sobre como enfrentam questões ambientais e sociais, no café não está sendo diferente com as certificações.

Cecafé II

São os casos das propostas de União Europeia e Reino Unido (esta já na fase de regulamentação) de due diligence (DD) obrigatória das empresas para mensurar e mitigar riscos de desmatamento em suas cadeias de suprimentos. Na Alemanha, legislação semelhante foi aprovada em 2021, com aplicação a partir de 2023, exigindo que as empresas monitorem riscos e relatem abusos dos direitos humanos e ambientais, estendendo as obrigações de DD aos fornecedores estrangeiros.

Seguro

A Lockton Corretora de Seguros Brasil, a seguradora Mapfre e a Cooxupé, maior cooperativa de produtores de café do mundo, firmaram nesta quarta-feira uma parceria para a distribuição de seguro agrícola aos cooperados do grupo mineiro. As apólices serão construídas “sob medida” aos interessados na contratação. Tem de ser algo pra melhorar para o produtor!!! O seguro rural parece ser uma extorsão ao produtor rural que em tese não tem escolha quando se utiliza do credito rural!!

Embarques caindo!!

Os embarques de café do país somaram 2,476 milhões de sacas em julho, um recuo de 15% em comparação com o mesmo mês de 2021, informou ontem o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). A receita, porém, cresceu 40,3%, para US$ 583,7 milhões. O aumento dos preços explica a diferença. No mês passado, o valor médio da saca foi de US$ 235,70, alta de 65% em relação a julho de 2021.

Cafés Finos

As exportações brasileiras de cafés diferenciados, os de melhor qualidade, já atingem 22% do valor total das receitas obtidas pelo país. Aqui em Caratinga a produção de cafés finos vem crescendo a cada ano justificando os investimentos dos cafeicultores em equipamentos agrícolas para melhor beneficiar o café.

Sinais

Outro evidente sinal de falta de café no mercado mundial são os estoques de café certificado na bolsa, em Nova Iorque. Em apenas um dia caíram 18.200 sacas, e segundo registros estão em 591.959, ou seja, volume inexpressivo em relação a um ano atrás quando eram de 2.161.387 sacas, caindo neste período 1.569.428 sacas. Sinais evidentes da falta de café no mercado mundial.

Colheita

Em Caratinga a colheita de café vai chegando aos 90%, com a grande maioria dos pequenos e médios já terem terminados a colheita, ficando apenas os maiores findando alguns cafés mais tardios. Pelo que se vê na cara dos cafeicultores foi uma safra de alta, bem fraca diga-se de passagem. Há quem acredita que o ano que vem possa não ser tão ruim a safra, por que este ano não foi tão boa!!! A tal lei da compensação da natureza.

Política

A semana esquentou nos bastidores da política com a exoneração do secretário de Saúde Erick Gonçalves pelo prefeito Welington Moreira. Erick, que assumiu o cargo na virada do ano de 2020 para 2021, ficou por um ano e meio e gerou controvérsias no meio político. Há quem acha que ele foi um bom secretário, mas nos bastidores há quem comente que deixou a desejar na gestão.

Erick Gonçalves

As virtudes de Erick de estar mais presente nas pontas de trabalhos, ou seja, nos postos de saúde, lhe renderam elogios, porem na questão administrativa os comentários são de vencimentos de remédios em valores exorbitantes, promovendo um prejuízo aos cofres públicos em cifras milionárias. As causas dos problemas foram pouco explicáveis da saída do ex-secretário municipal de Saúde. O prefeito Dr. Welington pouco fala, mas o ecoar das paredes comenta que o secretário teria falhado na gestão.

Erick Gonçalves II

Já a turma da política comenta que Erick já estava trabalhando seu nome para candidato a prefeito em 2024. O ciúme entre alguns vereadores, também pretensos candidatos em 2024, teria pressionado, colocando o dedo na ferida dos “remédios vencidos”. O certo é se foi político ou de gestão, resta agora é apurar sobre a fumaça dos remédios vencidos da Secretaria de Saúde.

Erick Gonçalves III

Se por um lado pesa para Erick a saída do cargo mais cobiçado do primeiro escalão da prefeitura, por outro lado o ex-secretário viu apoio intenso nas redes sociais a seu favor. Ele que também esteve próximo ao ex-prefeito Marco Antônio Junqueira, já está sendo assediado a quem sabe estar na oposição em 2024.

São Cândido

O distrito de São Cândido recebe hoje a visita do deputado federal Mauro Lopes. Ele estará em companhia do prefeito de Caratinga, Dr. Welington, vereadores da base situacionista e secretários municipais. Mauro Lopes está em busca do oitavo mandato por Caratinga e pelo visto não está com medo do povo. Pelo contrário, vai de encontro com o povo de São Candido. (Foto Mauro Lopes e seu filho Adalberto).

Carlos Roberto

Quem também irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília é o jornalista Carlos Roberto. Ele que há décadas promove um jornalismo político na santa terrinha, severo nas críticas, já foi candidato a vereador em Caratinga, agora disputa pelo PSB mineiro. Nas Minas Gerais jornalistas cada vez mais procuram espaço na política, como é o caso do senador Carlos Viana com mandato de oito ano e que agora disputa ao governo de Minas. Para Carlos Roberto, sucesso nesta empreitada.

Leonardo Condé

Quem segue firme para uma vaga no legislativo mineiro é o candidato do União Brasil Leonardo Condé. Ele que conta com apoio da família do ex-prefeito de Caratinga Zé Alemão, um dos maiores líderes pessedista de nossa história, teve encontro na santa terrinha com as mulheres, ancorada pela Biba, filha mais nova do Zé Alemão. Sucesso Léo!!!

Leonardo Sathler

Outro caratinguense que está na disputa por uma vaga na Câmaras dos Deputado é o empresário evangélico Leonardo Sathler. Ele disputará pelo partido do presidente Bolsonaro, que já manifestou a candidatura de Leo nas redes sociais. Para Léo, se você é bolsonarista; você é Léo nas eleições de outubro!!!

Investimentos

O secretário municipal de Agricultura Alcides Leite comemora a autorização do prefeito Dr. Welington os investimentos de mais oito tubulões a serem instalados nas estradas vicinais do município de Caratinga. A Secretaria de Agricultura com mais essa autorização contabilizará 27 tubulões instalados na gestão do atual prefeito, taí a comemoração do secretário. (Foto: tubulão em Sapucaia)

Parque de Exposições

Outra comemoração do secretário de Agricultura Alcides Leite é a autorização do prefeito Dr. Welington para novas e modernas iluminações no Parque de Exposições João da Costa Mafra. O parque, que foi sucateado em gestões anteriores, vem recebendo reformas e passará a ter além dos eventos agropecuários, eventos culturais, artísticos e esportivos.