PAINEL 12-03-2020

Miguel

Miguel Lourenço Filho segue divulgando seu livro ‘A Trajetória de um Vencedor’. Às 14h do próximo sábado (14) ele participa de evento na Ótica Skina 7 na avenida Olegário Maciel, centro de Caratinga. Vale lembrar que na compra de um exemplar do livro, a pessoa concorrerá a um óculos de sol.

Um marco

No último domingo (8), nosso colunista Eugênio Maria Gomes publicou seu 500º texto no jornal DIÁRIO. Em ‘Resposta ao Tempo’, inspirado na composição de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, brilhantemente interpretada por Nana Caymmi, Eugênio fez um apanhado de seus textos e mostra como as coisas estão passando. Falando nisso, conforme matéria nesta edição, ele tem novidades para seus leitores.

Buraco MG-329

Até agora nada de concreto foi feito a respeito do erosão que cresce a cada dia na MG-329, nas proximidades da DPC. Os usuários dessa via reclamam que ela nunca recebeu benfeitorias após a finalização da obra, ocorrida em 1989. Eles comentam que além dessa erosão, os buracos na pista estão por toda parte, provocando cortes em pneus e fazendo com que os proprietários levem seus automóveis para oficinas de alinhamento e balanceamento.

Sem alarmismo

Não tem como, o Coronavírus é o assunto do momento. E o pior é o alarmismo que está acontecendo. Sobre Caratinga, tem um caso suspeito que está sob investigação. A informação é que o paciente se encontra em Belo Horizonte. Então, só pra reforçar: O caso está sob investigação.

Pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, ontem, pandemia para o Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 120 países com casos declarados da infecção.