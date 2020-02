PAINEL 12-02-2020

Eleições

As eleições de 2020 só ocorrerão em outubro. Mas, as etapas do processo eleitoral, descritas no cronograma previsto na Resolução TSE nº 23.606/2019, que estabelece, mês a mês, as datas do Calendário Eleitoral já estão em curso e é preciso ficar atento aos prazos.

Pesquisas eleitorais

Desde o dia 1º de janeiro as pesquisas eleitorais devem ser registradas, até cinco dias antes da divulgação, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) da Justiça Eleitoral.

Janela eleitoral

A chamada janela eleitoral, período em que vereadores podem mudar de partido para concorrer à eleição (majoritária ou proporcional) de outubro sem incorrer em infidelidade partidária é de 5 de março a 3 de abril.

Outros prazos

Também em abril, no dia 4 – seis meses antes do pleito – esgota-se o prazo para que novas legendas sejam registradas na Justiça Eleitoral a tempo de lançarem candidatos próprios às eleições. Ainda até esta mesma data, aqueles que desejam concorrer na eleição devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filiação aprovada pelo partido. Por fim, essa data também marca o fim do prazo para que detentores de mandatos no Poder Executivo renunciem aos seus cargos para se lançarem candidatos.

Queda de árvore

Uma árvore caiu na Avenida Benedito Valadares, centro da cidade, após a chuva da tarde de ontem e por pouco não acertou um veículo; ninguém se feriu. O registro foi feito pelo DIÁRIO DE CARATINGA.

Veículos

Caratinga tem 476 veículos para cada mil habitantes. É o que demonstram os dados de janeiro do relatório estatístico do Ministério da Infraestrutura. São 43.829 veículos. O impacto no trânsito da cidade é somado aos veículos da região, que também passam diariamente pelo centro. Faltam vagas de estacionamento.