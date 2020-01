PAINEL 12-01-2019

Expectativas

Depois de acumularem alta expressiva nos últimos meses de 2019, os contratos de café na bolsa de café futuro em Nova Iorque, em um movimento de realização de lucros, trabalharam em queda nesta semana e na semana passada. Desde o dia 30 de dezembro, até o fechamento da última sexta-feira (10), os contratos com vencimento em março próximo na ICE perderam 1.355 pontos, depois de terem subido 3.610 pontos entre o dia 18 de outubro e 27 de dezembro último.

Chuvas



As boas chuvas que caíram sobre os cafezais brasileiros em dezembro e neste início de janeiro e a divulgação das exportações recordes brasileiras em 2019 devem ter induzido parte dos operadores em Nova Iorque a optarem pela realização de lucros depois dessa alta rápida e forte nas cotações.

Mais mercados

Os especialistas do setor comentam que os fundamentos continuam apontando para um quadro apertado entre produção e consumo. Em 2019 o Brasil bateu seu recorde histórico de volume exportado, uma boa notícia, mas os estoques em mãos de países consumidores não subiram significativamente. Esse quadro confirma que o consumo mundial continua crescendo e que deslocamos concorrentes, ganhando participação de mercado e ampliando nosso espaço no segmento de cafés especiais.

Sem safra recorde

As boas chuvas que caíram em dezembro e agora em janeiro, indicam que teremos de fato uma safra de ciclo alto. Se não tivéssemos tido essas chuvas, a situação seria calamitosa e o abastecimento mundial estaria severamente comprometido. Essas chuvas, no entanto, não recuperam as perdas que nossos cafezais tiveram com os problemas climáticos que enfrentaram ao longo do ano e, segundo agrônomos especializados na produção de café, não farão com que o Brasil tenha uma nova safra recorde, superando a de 2018.

Fazendo contas

Se somarmos nossas exportações em 2019 com nosso consumo interno, podemos trabalhar com a certeza que daqui para frente o Brasil precisará de safras médias ao redor de 62 milhões de sacas apenas para manter suas obrigações atuais. Além disso, é preciso lembrar que o consumo mundial continua crescendo entre 1,5 e 2% ao ano.

Entressafra



Muitos operadores no mercado físico brasileiro estão se perguntando se temos no Brasil café suficiente para abastecer nossas exportações e o consumo interno nestes meses de entressafra. Os estoques ainda em mãos de cooperativas e produtores são baixos e nos próximos cinco meses (janeiro, fevereiro, março, abril e maio), os embarques e o café para o consumo interno brasileiro terão de ser supridos exclusivamente com o que ainda temos da safra atual. Mesmo para atender os embarques de junho e julho precisaremos em boa parte de cafés da safra atual.

Entressafra II

No ano passado embarcamos em média a cada mês 3,35 milhões de sacas e consumimos 1,75 milhões de sacas, portanto necessitamos mensalmente de 5,1 milhões de sacas. Mesmo se adotarmos para esta análise uma queda forte, para 2,8 milhões de sacas mensais, nos embarques brasileiros nesta entressafra, precisaremos até o final de maio, entre exportação e consumo interno, de 22,75 milhões de sacas. E ainda necessitaremos de café da safra atual para atender boa parte de nossas exportações em junho e julho. O quadro é apertado e só não é alarmante devido às chuvas de dezembro e agora em janeiro. Em 2021 nossa safra será de ciclo baixo. Aí que mora o perigo.

Preço

Com a bolsa trabalhando em baixa, o mercado físico brasileiro permaneceu travado. O número de interessados na compra de café é grande, mas nas bases de preços que oferecem os produtores não mostram vontade em fechar negócios. O fechamento do último dia 3, até o fechamento de sexta, dia 10, caiu nos contratos para entrega em março próximo 740 pontos, R$ 40,07 por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na bolsa fecharam no dia 3 a R$ 677,74 por saca, e sexta dia 10 a R$ 644,02. Sexta-feira, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 160 pontos.

Mercado de Café safra 2018/2019 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 10/01/20 540,00 580,00 Fino/Extra 10/01/20 500,00 520,00 Boa Qualidade 10/01/20 460,00 480,00 Duro Fraco 10/01/20 440,00 460,00 Riados 10/01/20 430,00 450,00 Rio 10/01/20 400,00 420,00 Consumo Dura 10/01/20 400,00 420,00 Consumo Riada 10/01/20 390,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

A turma da política na santa terrinha do “São João do Caratinga” começa a esquentar os tamborins. No governo, o prefeito Dr. Welington subiu a serra e foi em Patrocínio conversar com a comunidade. Quem foi e viu, percebeu a confiança do prefeito na realização de obras em 2020.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington que nos três primeiros anos de governo intensificou suas ações administrativas, no final de 2019 ativou suas visitas às comunidades e começou 2020 disposto a prestar contas de seu governo nos quatros cantos do município. Pelo visto, a situação sabe aonde quer chegar e se organiza pelo embate político de outubro próximo.

Ronaldo da Milla FOTO

O vereador Ronaldo da Milla é expectativa pura para 2020. Em seus comentários nas redes sociais ele falou: “Começamos o ano de 2020 cumprindo mais um compromisso feito com o nosso povo de Caratinga e região. Foi repassado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora o valor de 600 mil reais de emenda parlamentar do Deputado Eros Biondini. Estamos aguardando o pagamento de 1 milhão de reais que irá totalizar o valor de 1.600.000,00 reais”. Parece que o compromisso do vereador com a saúde da cidade é visto a olhos nus. Parabéns Ronaldo, vereador destaque do DIÁRIO em 2019.

Luciano Campos

O vice-presidente do PT Luciano Campos, vem cobrando do secretário de Agricultura Alcides Leite, a entrega das máquinas realizada pela bancada do partido ao município de Caratinga, além dos ônibus pela secretaria de Saúde. O secretário de Agricultura se esquivou comentando que “Caratinga estava tão carente e necessitado das máquinas que elas foram direto para as frentes de serviço, mas em que momento oportuno estará com os deputados levando a mensagem de gratidão do homem do campo de nossa cidade”, finalizou o secretário.

Paulinho do Dom Lara

O vereador Paulinho do Dom Lara, presidente do legislativo municipal, terminou o ano de 2019 devolvendo grandes cifras milionárias ao governo municipal e criticou a imprensa por não ter noticiado tal feito. Parabéns Paulinho pelo grande feito, resta saber o valor certo para devida evidência.

Ricardo Gusmão

O vereador Ricardo Gusmão (Avante) está organizando o partido para que tenha chapa completa nas eleições de outubro. Nos bastidores, Ricardo comenta que trabalha para ter no mínimo duas vagas no legislativo para o próximo mandato parlamentar, mas se as expectativas crescerem, a terceira vaga será bem-vinda. O partido no parlamento municipal é representado por ele e por Carlindo.

Sem espaço

Na boca miúda, os comentários são que Carlindo, Catita e Zelinha não teriam mais espaço no Avante em 2020, e que já estariam à procura de nova sigla partidária para disputar as eleições. O motivo segundo lideranças do grupo, é que eles estariam com possibilidades de altas votações e que tirariam a competividade política dentro do grupo, no qual eles querem dar oportunidades iguais a todos.

Crescimento

O DIÁRIO em sua edição de 9 janeiro, de número 7.158, em sua capa abordou um assunto que recebeu centenas de elogios. O fato do crescimento de mais de 27,8% de empresas na cidade em 2019, gerou um clima de otimismo quanto ao crescimento de nossa economia local, além é claro, de inaugurações suntuosas de estabelecimentos comerciais e atacadistas. É claro que não criamos o otimismo, ele está dentro de nós. Mas evidenciar fatos positivos, aí sim é conosco. Parabéns para a jornalista Nohemy Peixoto!

Arrecadação

Outra matéria que obteve destaque na semana foi quanto ao valor arrecadado pelos municípios da região em impostos municipais. Caratinga foi o grande destaque com mais de 29 milhões de reais com aumento de 19,08%, e Ubaporanga obteve maior queda, 41,4%. Vale ressaltar que Caratinga foi o único município que obteve acréscimo na arrecadação em 2019 em relação a 2018. O resultado da eficiência administrativa pode ser sinal de melhorias no serviço público em 2020. Vamos aguardar.

Redução

Outro bom resultado da matéria da jornalista Paula Lanes na edição 7.158, foi quanto à diminuição da criminalidade apresentada pelo tenente-coronel Luciano Reis, do 62º Batalhão em Caratinga. Os dados apontam para uma queda de 22,5% de crimes violentos na cidade, sendo o melhor resultado da série histórica desde 2013. Parabéns ao comandante Luciano e toda sua equipe.