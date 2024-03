Política

O prefeito Dr. Welington, que não tem direito a uma nova eleição, tem neste ano a possibilidade de lançar um candidato próprio de seu grupo político ou apoiar um candidato de outro grupo e assim fortalecer em uma composição para disputa eleitoral de outubro próximo. Nos bastidores a sinalização atual que o prefeito irá compor e talvez indicar um nome para vice. O nome do empresário Rogério Soares é o mais cotado para o apoio do governo.

Dr. Giovanni

O ex-vice de Dr. Welington no primeiro mandato, Dr. Giovanni é tido como maior rival do governo no momento. Nos bastidores, Giovanni fortalece seu time para outubro próximo com a chegada de Ronaldo da Milla, outro vice de Dr. Welington. Os dois vices unem força para derrotar um possível candidato de Dr. Welington, com quem ambos no passado fizeram dobradinha.

Dr. Giovanni II

Nos bastidores os comentários são que Giovanni estava aguardando a possibilidade de disputar as eleições pelo PL. Com Ronaldo da Milla conseguindo com deputado Eros Biondini o Partido Liberal de Bolsonaro, Giovanni que estava meio que apático com a política, fortaleceu e vai para disputa.

Ronaldo da Milla

O atual vice está sendo diferencial na campanha de Dr. Giovanni. O fato de ter conseguido o PL para Giovani, vai fortalecer a candidatura dos dois, Giovanni e Ronaldo, com recursos financeiros do fundo partidário em que o PL é o maior dos partidos, já que os comentários nos bastidores que nem Giovanni e nem Ronaldo estaria dispostos a gastos de campanhas com recursos particulares.

Pedro Leitão

Uma das grandes surpresas das eleições de 2024 para prefeito, é o retorno do professor Pedro Leitão a uma disputa eleitoral em Caratinga. Ele, que em 2018 obteve 42.488 votos para deputado federal em toda Minas Gerais e em Caratinga conseguiu 27,04 % dos votos de deputado federal, ou seja, 10.433 votos, volta à disputa e entre os favoritos. Nos bastidores os comentários são que ele disputa pelo Partido Verde como foi em 2018.

Pedro Leitão II

Ainda está em aberto quem poderá ser o vice de Pedro nas eleições de outubro próximo. Nos bastidores os comentários são que o professor quer se aliar com partidos afinados politicamente com as propostas do Partido Verde e que podem somar na disputa. Especialistas na política local, já comentam que a Rede e o PDT têm tudo para juntar ao PV de Pedro Leitão. É questão de tempo.

Rogério Soares

A maior surpresa eleitoral nas eleições de Caratinga é a participação do empresário Rogério Soares. Sem muito se envolver com política até recentemente, e após ter sofrido com a Pandemia de Covid-19 e a beira da morte, o empresário decidiu trabalhar para comunidade e colocar seu nome nas eleições de 2024. Ele que é do maior bairro da Cidade, o Santa Cruz, pode ser a diferença em meio de nomes consagrados nas urnas locais, como Pedro Leitão e Dr. Giovanni. Pelo que se vê: Rogério terá que trabalhar muito e aprender rápido sobre política.

Johny Claudy

O desafio do vereador Johny Claudy é se ele firmará sua candidatura como prefeito ou coligará com um dos grupos fortes de oposição, como Dr. Giovanni pelo PL, ou Pedro Leitão do PV. Nos bastidores as apostas entre candidatura própria ou coligação, dão que Johny coliga. Se Pedro ou Giovanni, as apostas dão conta é que seja com Pedro!!! Vale a sua opinião.

Dayvid da Academia

Com fortalecimento da candidatura de Dr. Giovanni pelo PL, quem perdeu espaço eleitoral foi o empresário do esporte Dayvid da Academia (União Brasil). Outro fato é que Ronaldo da Milla ter se fortalecido como possível vice, o que ficará para Dayvid é a disputa a vereador. No jogo de força de poder, Dayvid tem tudo para disputar uma cadeira no legislativo.

Júlio Ribeiro

O empresário Júlio Ribeiro (PRD – Partido da Renovação Democrática), ainda é uma incógnita. Não se sabe se ele vai para um voo solitário na política com seu partido ou se juntará para fortalecer coligações maiores. Nos bastidores da política o que se escuta é que Júlio está tendo dificuldades de formar chapa completa de 18 pré-candidatos a vereador e que o prazo finda no início de abril próximo. Vontade o homem tem, conhecimento político eleitoral, há quem duvide!!!

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio vem tentando a todo custo um espaço na política local. Nos bastidores os comentários são que Marcos Inácio pode ser ‘morto no ninho’ se não achar um novo partido para disputa. Querido e conhecido o homem é, resta saber se tem um grupo político que faça ousar voos maiores.

Nego do Dom Lara

Um dos vereadores mais fortes da bancada rural do legislativo caratinguense, Nego do Dom Lara, que obteve 639 votos, é um dos candidatos a retornar na Câmara em 2025, pode estar deixando o PSL e migrando para União Brasil. O PSL foi o partido que Dr. Giovanni disputou as eleições em 2020, e tudo indica que o União Brasil estará com Giovanni em outubro próximo.

Partido Progressista

A mudança de Dr. Giovanni, do Partido Progressista, para o PL acabou o grupo político perdendo o PP. A equipe de coordenação ligada a Rogério Soares comemora a conquista do PP comentando que Giovanni trocou seis por meia dúzia. Apesar de o PL ser o atual partido de Bolsonaro, não estava nos planos de a oposição perder o PP.

Carlindo do Dom Lara

Outro nome de Dom Lara que firma o pé no União Brasil é o de Carlindo de Dom Lara. Apesar de ter sido bem votado em 2020 com 606 votos, Carlindo ficou como suplente no então Democratas, atrás de Zelinha, Catita e Valtinho. Neste ano, ele trabalhar para retornar a vaga do legislativo.

Minas Grita pelo Leite

Estiveram nesta última segunda-feira (18) na manifestação “Minas Grita pelo Leite”, o secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais Roberto Aquino e seu secretário Quinzinho Marques. A mobilização contou com 7 mil produtores rurais, lotando o Expominas, em Belo Horizonte. Na organização contaram com ônibus de produtores rurais que deslocaram de Caratinga para o evento.

Mauro Lopes

Quem recebeu o secretário municipal de Agricultura, Alcides leite, em seu escritório em Belo Horizonte, foi o ex-deputado federal Mauro Lopes, que comentou que está ainda envolvido com a política, mas nos bastidores e deve retornar em Caratinga na inauguração do novo centro administrativo da cidade a convite do prefeito Dr. Welington. O bom filho à casa volta!!!