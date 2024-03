PL

Após ser anunciado, recentemente, pelo Partido Progressista como seu pré-candidato a prefeito, Dr. Giovanni fechou em definitivo com o PL, o partido de Bolsonaro. Para as Eleições 2024, o grupo já conta com o PODE, que tem Manoel Dornelas como presidente e o NOVO, presidido por Azenildo Berbert. Quem também deve chegar em breve somando forças no NOVO é o vice-prefeito Ronaldo da Milla. A expectativa é lançar a pré-candidatura com um evento com grandes lideranças políticas.

PP

Dr. Welington, em breve, deve assumir o PP. O encontro do prefeito de Caratinga com o presidente do partido, o deputado federal Pinheirinho e o deputado estadual Adriano Alvarenga circula pelas redes sociais com a mensagem enigmática: “Vem novidade por aí”.

APOIO DO PREFEITO

O apoio do prefeito Welington Moreira é algo que todos querem saber. Ao que tudo parece será para Rogério Soares, mas comenta-se que pessoas da base como alguns vereadores estão um pouco divididos. Será mesmo que terá essa divisão, ou todos vão acompanhar o prefeito?

ROGÉRIO SOARES

Rogério Soares não está na disputa eleitoral só por experiência. Nos bastidores o comentário é que o empresário já contratou um marqueteiro muito experiente. Enquanto isso, Rogério continua realizando várias visitas e se aproximando cada vez mais dos eleitores.

PEDRO LEITÃO

Pedro Leitão está mais que confirmado que realmente é pré-candidato a prefeito, e como presidente do PV, mas ainda não está definido se realmente sairá pelo Partido Verde. Paira uma dúvida no ar de quem será o vice de Pedro, o que também não tem confirmação ainda. Pedro Leitão está animado e com muita energia.

PARTIDOS

Na corrida para ver quem terá apoio de qual partido, se engana quem acha que já está tudo definido. Nos bastidores dizem que muitos partidos começam a se aproximar de Pedro Leitão, e em breve será possível saber quem fica com quem.

MARCOS INÁCIO

Marcos Inácio também segue na corrida em busca de aliados para sua pré-campanha. Muito conhecido como radialista, Marcos tem visitado muitas comunidades rurais e também bairros da cidade. Atualmente no MDB, deve mudar de partido para lançar oficialmente sua candidatura. Resta saber para onde vai…

VICE

Existe um comentário que Marcos Inácio tem esperado o apoio do dono do Irmão Supermercados, Ary Silva, como seu vice. Porém a família do empresário não gostaria que ele se envolvesse na política. Será que Ary vai pela família, ou dessa vez lança seu nome ao lado de Marcos Inácio?

VEREADORES

Se a disputa para o cargo de prefeito já está acirrada, imagina a de vereadores. Já tem muita gente colocando seu nome à disposição da comunidade. O que muitos querem saber é da atual legislatura, quem fica e quem sai da Câmara. Há quem comente que a renovação será grande.

PT

Dadinho, presidente do Partido dos Trabalhadores, declarou ser pré-candidato a vereador em Caratinga. O PT também tem o nome forte da vereadora Giuliane Quintino, que busca a reeleição. A dupla já se movimenta em busca de uma vaga na próxima legislatura.

CHIKUNGUNYA

Falando em vereadores, quem está com Chikungunya e é o presidente do legislativo, José Cordeiro. Inclusive a reunião da última segunda-feira (18) não teria ocorrido em virtude da ausência do presidente. A próxima reunião está marcada para o dia 25.