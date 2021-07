Recordes nas exportações

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou na última semana o balanço das exportações brasileiras de café no ano-safra 2020/2021, exportações de julho de 2020 a junho de 2021. Elas totalizaram 45,6 milhões de sacas, um novo recorde histórico.

Recordes nas exportações II

O último recorde, de 41,4 milhões, foi conseguido no ano-safra 2018/2019. Analistas enfatizam os números recentes das exportações de café. “Para se ter uma ideia do crescimento do consumo mundial e da produção brasileira de café nas duas primeiras décadas deste século”, Escritório Carvalhaes de Santos SP.

Recordes nas exportações II

No início do século 21, as exportações brasileiras anuais giravam ao redor de 20 milhões de sacas eram consideradas um excelente resultado. Os números de antes, os de agora e dos meados do século 19, demonstra que somos produtores e exportadores de café e os maiores produtores e exportadores mundiais de café a partir de meados do século 19, algo em torno de 30% da fatia do mercado mundial.

Nossa safra 2020/2021

Outros recordes que podemos ainda mencionar no setor cafeeiro é o acelerado crescimento do consumo mundial de café neste início do século 21, chegamos em junho de 2020, praticamente sem estoques remanescentes de safras anteriores. Se somarmos o volume exportado por nós no ano-safra terminado em junho último, 45,6 milhões de sacas, ao total de café consumido em nosso mercado interno, 22 milhões de sacas, chegaremos a soma de 67,6 milhões de sacas desaparecidas neste ano-safra. Também um recorde!!!

Sem estoque

Fica claro que não sobrou novamente estoque de passagem para ajudar nas exportações e no consumo interno no novo ano-safra 2021/2022, iniciado neste mês de julho. Safra de ciclo baixo na produção de arábica, e com quebra ainda maior devido aos sérios problemas climáticos que enfrentamos no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano. As informações que chegam sobre a nova safra brasileira de conilon apontam também para um volume final abaixo das expectativas do mercado no início dos trabalhos de colheita.

Nova realidade

Com certeza não conseguiremos repetir a partir deste ano agrícola que se inicia neste mês de julho, o mesmo desempenho nas exportações de café que tivemos no ciclo encerrado em junho último. Nossa safra 2021/2022 não produziu café suficiente para tanto. E o consumo mundial tende a acelerar com o avanço da vacinação contra a Covid 19.

Problemas climáticos

O cenário atual em que nossos agrônomos já apontam, são problemas decorrentes da seríssima seca que enfrentamos com consequências na próxima safra 2022/2023. O respeitado engenheiro agrônomo brasileiro José Braz Matiello, deu uma entrevista ao site “Notícias Agrícolas”, indicando os possíveis danos no cafeeiro e problemas para 2022.

Analistas

Analistas apontam que a cada semana que passa os fundamentos de alta do mercado se mostram mais robustos, apontando para um ano-safra 2021/2022 com dificuldades para o abastecimento do mercado brasileiro e mundial de café. As ondas de frio que chegam sobre os cafezais brasileiros.

Analistas II

Analistas também Trazem apreensão aos operadores na bolsa com seu potencial para agravar um quadro já muito sério e preocupante. Distúrbios e problemas climáticos se sucedem, mês após mês, em todo o mundo. Não há por que termos confiança em um clima ideal nas regiões produtoras de café no Brasil até a chegada de nossa próxima safra em 2022.

Estoque Americano

Outro assunto que causa apreensão na visão de analistas do mercado do café, é o fato da divulgação de quinta-feira (15) sobre os estoques de café verde no final de junho último nos EUA, maior consumidor de café do mundo. Os estoques americanos recuaram 35,6 mil sacas se aproximando do menor estoque americano de café em seis anos.

Estoque Americano II

Para analistas, o que causa espanto é que em plena entrada de verão, época de crescimento de estoques no hemisfério norte, esses estoques caíram, apesar do Brasil, maior exportador de café do mundo e maior fornecedor de café verde para os EUA, ter batido neste último ano-safra, terminado em junho, seu recorde histórico de exportação. Se exportou recordes era no mínimo para EUA estar com estoques altos, o que não é fato.

Mercado Físico

No mercado físico brasileiro, com a bolsa de Nova Iorque trabalhando em alta forte e o dólar oscilando próximo à estabilidade frente ao real, as ofertas subiram e cafeicultores que precisavam fazer caixa aproveitaram para vender um pouco de café. O mercado manteve o forte interesse comprador por toda a semana, mas o valor das ofertas continuou não estimulando os produtores a vender volumes maiores de café.

Mercado Físico II

Os negócios saíram todos os dias, mas o volume foi baixo para um início de ano-safra. Os cafeicultores estão colhendo a nova safra e sabem, melhor do que ninguém, o tamanho da quebra na produção deste ano e os problemas já existentes para a produção de 2022. Vendem apenas o necessário para cumprir os compromissos mais próximos.

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington esteve em Brasília e visitou os altos escalões do Congresso Nacional. Acompanhado do seu vice Ronaldo da Milla, Welington esteve com presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco do DEM, com o suplente de senador Alexandre Silveira, com o deputado federal Eros Biondini. Tudo indica que vem bons investimentos para o município.

Alinhamento

O que percebe é que o prefeito está alinhado com pessoas de força política no Congresso. Welington demonstrou ao longo do tempo que tem condições de fazer melhorias com a gestão própria, mas é evidente que com recursos do governo federal e de emendas parlamentares, turbina e muito a administração e faz as coisas terem dimensões maiores.

Welington e Ronaldo

Um dos fatores interessantes a relatar na visita de Dr. Welington a Brasília foi a ida de Ronaldo seu vice. Nos bastidores, no início do segundo mandato, analistas da política caratinguense cogitavam o distanciamento do vice com o prefeito, o que não aconteceu. A ida de Ronaldo com prefeito fortalece a tese que andam juntos, administrando ao lado do prefeito, como na propaganda eleitoral. Juntos somam mais!!! (Foto: Welington, Eros Biondini e Ronaldo).

Ronaldo

Uma atribuição deve-se destacar ao vice Ronaldo da Milla. Primeiro é a humildade!!! A segunda, inteligência emocional diante das pressões e fofocas do dia a dia na política local. Ronaldo conteve as ansiedades de ser um vice-prefeito, e agora vem se encontrando no espaço em que contribui com administração sem ficar na sombra de Dr. Welington. Os comentários altruístas que Ronaldo com seu estilo, tem caminho pavimentado na política caratinguense.

Alexandre Silveira

Nos bastidores comenta-se o fato de Alexandre Silveira assumir a vaga de senador em substituição a Antônio Anastasia, que deve assumir TCU, e em 2022 disputar a vaga no senado pelo PSD. No encontro em Brasília foi comentado que Rodrigo Pacheco poderá disputar a vaga de presidente da república em 2022, Alexandre no senado e Dr. Welinton no…???!!!.

Vacinação

O secretário de Saúde de Caratinga, Erick Gonçalves, já anuncia pra amanhã vacinação de 35 anos acima!!! Analistas calcularam que fecharíamos o mês de julho com vacinação de até 30 anos acima, mas pelo o que agente vê, no final de julho já deveremos estar já na turma abaixo dos trinta anos se continuar nessa velocidade. 29…28…27…26…25…!!!

Bolsonaro

O presidente Bolsonaro foi hospitalizado e pelo visto seu marqueteiro é da política “fale mal ou bem, mas fale de mim”. O fato de hospitalizado, a oposição ao presidente deu uma refrigerada nos comentários. Analistas acreditam que quando o presidente sair do hospital ele incendeia a mídia de novo!!! Típico do Bolsonaro.

CPI

A CPI da covid vai avançando e até agora só fumaça, fogo ainda nada!!! Segundo o presidente da Comissão, senador Omar Aziz, vai dar uma paralisada devido ao recesso parlamentar. Se demorar muito, o país já estará com vacinação completada aos acima de 18 anos e deixa por terra todo tititi criado pela oposição em cima da CPI. Uma coisa é certo: A CPI indiretamente ajudou ao governo a ficar mais ágil com a vacinação.

Japão

Com início das Olimpíadas de Tóquio se esperava que em um país de vanguarda na tecnologia mundial, no caso o Japão, terceira economia do mundo, estaria com a vacinação contra covid avançada!!! E apenas 21% da população. Se aqui criticam o governo com 41%, o que faltaria o Japão por vacinar apenas esse percentual???? Acertou quem falou CPI com Renan Calheiros.