PAINEL 11-03-2020

Dengue

Na reunião da Câmara desta última segunda-feira (9), o vereador Dete não compareceu à reunião por estar com suspeita de estar com dengue. O período é para ficar em alerta, já que depois das chuvas, muitos locais abrigam objetos com água parada, principalmente em lote vagos, e quintais, em que os proprietários não se preocupam com a limpeza.

Casa vazia de novo

Os próprios vereadores estão reconhecendo que o povo não está tendo interesse pela reunião do legislativo que acontece todas as segundas-feiras. Mauro usou a tribuna para dizer que a Casa é do povo, e continua vazia, e afirmou que está desacreditada por ser submissa. “Infelizmente nas próximas eleições muito de nós não sairemos nem do capote”.

Quem é o pai da criança?

O vereador Mauro disse que tem um monte de colega querendo fazer a função do executivo ou usar pedido de outro para se promover. Mauro disse que o problema da estrada do distrito de Dom Lara está em voga, e agora com a estiagem a prefeitura começou a mandar materiais para o conserto, e apareceu um monte de vereador dizendo que eles estavam fazendo. “Fiquei um bom tempo sem usar esse produto aqui, óleo de peroba, mas voltarei a usar, tenho aqui um pedido de providência cujo autor sou eu, sou representante do povo, todos somos representantes do povo, mas quem fez o pedido para essa estrada fui eu, vamos respeitar o colegas por favor”, pediu Mauro. As eleições estão chegando, e os vereadores querem mostrar de fato que é o “pai da criança”.

Cordeiro de Minas

José Cordeiro usou a tribuna para agradecer as melhorias que estão acontecendo nas estradas de Cordeiro de Minas. “O distrito sofre muito com estradas de chão em época de chuvas, mas depois de muitos pedidos, inclusive a outros prefeitos que passaram pela cidade, agora está acontecendo a melhoria e a escória está sendo usada para resolver o problema”.

Fake News

O vereador Helinho disse que colocaram uma fake news usando seu nome sem ter conhecimento. Helinho disse que na postagem o sujeito disse que ele tem um terreno no bairro Limoeiro, que está sem capinar e com muitos caramujos. Na rede social postaram sobre um lote no bairro Limoeiro. “Lá é um lote grande, mas existe uma casa, está alugado, o serviço de manutenção é de responsabilidade do inquilino, isso está previsto em lei, então antes é preciso saber a realidade para depois falar”.

Rotary

O Rotary International comemora, no dia 23 de fevereiro, seu 115º aniversário de fundação. Para enaltecer a data, o deputado Roberto Andrade promove uma reunião especial, realizada dia 19 de março, às 20 horas, no Plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Uma comitiva formada por rotarianos caratinguenses deverá participar da reunião especial.