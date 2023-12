DESTAQUE ADVOCACIA

O DIÁRIO ao longo destes 12 anos selecionou grandes nomes do Direito nesta categoria. Já estiveram como destaques Jaime Andrade, em 2011; Max Capella, em 2012; Sérgio Horts, em 2014; Samuel Franco, em 2015; Marcus Barbosa, em 2016; Ildecir Lessa, em 2017; Dário Júnior, em 2018; Thales Alves, em 2019; Vinícius Felício, em 2020; Karine Oliveira, em 2021 e Ivan Barbosa Martins, em 2022. Este ano, a homenagem vai para Adyr de Oliveira Júnior.

ADYR JÚNIOR

Adyr Júnior graduou-se em Direito pela Doctum de Caratinga em 11 de fevereiro de 2005. Esposo de Denize Sturzeneker de Oliveira, pai de Larissa Sturzeneker de Oliveira Pereira, que também é advogada; Laura Sturzeneker de Oliveira e Adir Sturzeneker, avô da Maria Fernanda. Adyr vem realizando um brilhante trabalho, demonstrando a nobreza da Advocacia.

DESTAQUE COMERCIÁRIO

Em 2015, o DIÁRIO homenageou o comerciário Tião da Casa Tamoio; em 2016 foi a vez de Rubinho da Farmácia; em 2017 foi Jorge do Leão dos Retalhos. Já em 2018 foi João do Ricardo Eletro (João Batista Chagas). Em 2019 o escolhido foi Isaías José Ribeiro da Papelaria Caratinga; em 2020 Virlane Silva Inácio. No ano de 2021 o homenageado foi José Miguel da Silveira, da Relojoaria Portes. Em 2022, Devair Gregório, do Irmão Supermercados. Neste ano de 2023, o destaque vai para Claudinei de Lima e Silva, da Casa Auxiliadora.

CLAUDINEI DE LIMA

Da Rua Coronel Chiquinho, no Bairro Esperança, Claudinei é um exemplo de dedicação profissional. Trabalhou cinco anos como guarda mirim na Associação Comercial e industrial de Caratinga, sendo efetivado ao fim do contrato, ficando lá por mais dois anos. Trabalha há 19 anos na Casa Auxiliadora Materiais de Construção como vendedor.

Claudinei é esposo de Liliane Maria da Silva, pai de Davi Victor de Lima e Silva e Lara Regiane de Lima e Silva. Sem dúvida, a família orgulha-se do talento e perseverança que lhe fazem destaque na categoria comerciário em 2023 pelo DIÁRIO.

DESTAQUE CONSTRUÇÃO CIVIL

Construção civil é um dos principais setores do país. As obras de engenharia civil nos segmentos de infraestrutura e edificações têm impulsionado na economia. Em 2021, pela importância, o DIÁRIO criou mais esta categoria para homenagear os profissionais do setor. O primeiro profissional a ser homenageado foi o empresário e engenheiro civil Wagner Boy, da Boy Empreendimentos Construtora e Incorporadora. Em 2022, o destaque do foi para o engenheiro Humberto José de Andrade. Em 2023, o destaque vai para Clinger Carlos Teixeira, com a Modulife.

CLINGER

Clinger Carlos Teixeira, empresário, 46 anos, casado há 16 anos com a empresária Daniele Souza de Carvalho Teixeira, pai de João Vitor, Sarah e Clinger Junior. Iniciou sua carreira muito jovem na cidade de Santa Bárbara do Leste, de origem humilde, aos 14 anos no açougue do seu pai. Trabalhou no setor contábil, cartório, gerente de loja e no ano de 2006 iniciou sua trajetória como empreendedor, após alguns anos de experiência que adquiriu nos negócios que atuou, desenvolveu a habilidade de ajudar empreendedores a realizar seus sonhos, com método de desenvolvimento de negócios.

Iniciou como empresário na empresa Ampla Geourbanismo no ramo de projetos de loteamentos e topografia há mais de 17 anos. Filho de Caratinga, hoje sócio-diretor da Modulife, empresa nova com pouco mais de dois anos, com sede administrativa em Belo Horizonte.

Dentre as obras concluídas estão sede administrativa do Aquabeat, obra de 600 m2, entregue com acabamento em seis meses. Em andamento, a Sede Administrativa da Prefeitura de Caratinga, área construída de 3.700 m2 entregue com menos de 12 meses (fase final), além da UBS Unidade Básica de saúde na cidade de Engenheiro Caldas e Rio Vermelho.

MODULIFE

Falar de construção modular offsite significa falar de industrialização da construção. A Modulife trabalha com sistemas construtivos baseados em módulos e produção fora do canteiro de obras, ou seja, sistema construtivo baseado em módulos industrializados que, em geral, são fabricados fora do canteiro (offsite). São transportados ao local da obra e, combinados, dão origem a uma estrutura completa. O propósito é oferecer o melhor modelo construtivo com soluções que proporcionem inúmeras vantagens, com uma abordagem inteligente e ágil, que permite reduzir o tempo de construção e uso de materiais de alta tecnologia.

DESTAQUE COMÉRCIO

Vários nomes já passaram pelos destaques do comércio, dentre eles os irmãos Mário e Ary do Irmão Supermercados em 2011, Renato da Casa do Ciclista 2012, Ladir Firmino em 2017, Ataíde Lima em 2018, Irmãos J Alves em 2021, Beto da gráfica em 2022. Em 2023 a equipe de jornalismo do DIÁRIO, escolheu uma mulher no comércio, a senhora Nilda de Fátima da Silva Godoi, leia-se “Casa de Bolos”.

NILDA E A CASA DE BOLOS

Nilda é natural de Uberaba, onde viu o sucesso da franquia “Casa de Bolos” e trouxe com sua filha Sabrina para Caratinga, em 2019, abrindo o comércio no mês de novembro. O sucesso foi enorme, vendendo uma centena de bolos todos os dias. O sabor mais vendido é o “Maçã com Castanha”, seguido de “Fubá com Goiaba” e “Banana com Canela”. Nilda é contadora de formação, mãe de Sabrina e Bruna e avó de Isabel, Luísa, Henrico e Leonardo (que ainda está no forno!). Elas confessaram que quando iniciaram o comercio em Caratinga, “tinha muita resistência e aos poucos foram conquistando o gosto do caratinguense”. Hoje, sua filha Sabrina também está no comércio com a “Cafeteria e Chocolateria Lugano” e juntas vêm fazendo o gosto do caratinguense. Em 2023, Nilda é o destaque do comércio com o sabor dos bolos. Parabéns a toda família.

DESTAQUE EMPRESÁRIO

Também um grupo seleto de empresários já passaram por esta lista destaque do DIÁRIO. Nomes como Watson Coelho Junior em 2011; Tonin Salin 2012; Sandra Corrêa 2015; Marcinho da Unipaz em 2017; Leandro da Faveni em 2018 e Wask Moraes em 2022. Em 2023, o DIÁRIO escolhe um jovem empresário que vem emergindo nos últimos anos no setor de transformação da madeira. O empresário destaque de 2023 é Luís da Mademix.

LUÍS DA MADEMIX

Natural de Bom Jesus do Galho, Luís Carlos Ferreira Lucas, casado com Helen Cristina, juntos aguardando a chegada de sua filha Mariana, prevista para janeiro próximo. Luís iniciou as atividades como serrador aos 17 anos e aos poucos foi crescendo até criar a Mademix em julho de 2011, que foi conquistando mercado local na transformação de madeira. Hoje, com a empresa com sede localizada na BR-116, ele transforma madeira em dezenas de peças, móveis e utensílios. A qualidade do produto feito na Santa Terrinha vem demonstrando que o setor de transformação tem espaço na produção caratinguense, principalmente, se primar pela qualidade. Em 2023 o empresário do ano é o Luís, leia-se Mademix.