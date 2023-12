DESTAQUE SECRETARIADO

O DIÁRIO já indicou vários nomes que destacaram como secretário (a) municipal. Nomes como Lívia Maria de Siqueira e Raquel Carvalho na gestão de Marco Antônio; Dr. Giovanni e Pedro Lomar na primeira gestão de Dr. Welington. Em 2021, Coronel José Carlos, no Meio Ambiente. Já no ano de 2022, o escolhido foi o secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima. Em 2023, o destaque vai para Elaine Teixeira Cardoso Alves, secretária de Educação.

ELAINE TEIXEIRA

Elaine Teixeira é pedagoga e atua na área da Educação desde ano de 1993. Em 2004 ingressou na Rede Municipal de Educação de Caratinga como professora alfabetizadora, tendo sido efetivada no ano de 2008.

Em 2016, assumiu o cargo de Diretora Escolar da E. M. Bezerra de Menezes de Educação Infantil e Ensino Fundamental, no bairro Limoeiro, onde permaneceu até o final de 2019. Em dezembro do mesmo ano, foi nomeada como superintendente de Gestão Pedagógica pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. E no dia 9 de abril de 2020 foi nomeada como secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

CRIATIVIDADE

Elaine tem demonstrado criatividade junto aos alunos da rede municipal de ensino, com festivais de dança e de talentos, recitais de poesia e muito mais, motivando os estudantes e toda a comunidade escolar. Parabéns!

DESTAQUE MÚSICA

Na música, já homenageamos Thiago Delegado (2011), Analígia (2012), Lorena Soares (2013), Bel Vilela (2014), Pedro Zopelar (2015), Manoel Boca (2016), Nathan Vieira Trio (2019), Banda Sagrra (2020), Guilherme Batista (2021) e Banda Santa Cecília (2022). Este ano, a homenagem vai para Uncle’s Band.

UNCLE’S BAND

A banda, formada em meados de 2008, tem como repertório o rock clássico internacional. Jamerson Azevedo (vocal/guitarra), Marco Pires (guitarra), Joaquim Kim (baixo) e Felipe (bateria) mandam o melhor do rock com muita energia. The Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin são alguns dos ícones que não podem faltar nos shows da Uncle’s.

ROCK

Após anos de crise, o rock deu um salto de popularidade no Brasil em 2023. O estilo passou de 16º mais ouvido em 2022 para a terceira colocação no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Spotify, serviço de música mais usado pelos brasileiros. E Caratinga também é um exemplo, que ainda dá rock. A Uncle’s Band, com seus 15 anos de atuação, segue firme e forte embalando aqueles que curtem o bom, velho e sempre atual rock’n’roll.

DESTAQUE BANCÁRIO

Caratinga conta com grandes e importantes agências bancárias e nos últimos 20 anos as cooperativas vem ganhando espaço. Vários bancários já foram homenageados pelo DIÁRIO, caso de Lúcio, Credileste (2013), Leandro Sabino, Caixa Econômica (2017), Polyana Paiva, Credcooper (2019), Ronie, Banco do Brasil (2020), Lívia Pereira, Itaú (2021) e Andreísa Maria dos Reis (Sicoob Credileste). Para este ano, a homenageada é Mayra Silva, do Sicoob Credcooper.

MAYRA SILVA

Mayra Silva Sousa, jovem de apenas 22 anos, iniciou como estagiária através do Programa Construindo Amanhã (parceria Sicoob Credcooper e Funcime), há 5 anos e 9 meses. Filha de Marciel de Sousa e Rita de Cássia da Silva Sousa, hoje é gerente de relacionamento na carteira de produtor rural. Graduada em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec), tão jovem e já é destaque do DIÁRIO. Parabéns!

DESTAQUE MAÇONARIA

Vários maçons já foram homenageados pelo DIÁRIO. Nomes com Joaquim Coelho (‘Sô Quinzim’, em 2013), Adilson Teodoro (2014), Sérgio Carvalho (2016), Geraldo Pascoal (2017), Luiz Henrique Bitencourt (2018), Armando Arreguy (2019), Geraldo Magela (2020), Sebastião Delfino (2021) e Aloysio Mauro Junqueira (2022). Este ano, as indicações recebidas pelo DIÁRIO apontaram para Paulo Marcílio Nóbrega da Motta.

PAULO MOTTA

Paulo Motta é médico, especialista em Diagnóstico por Imagens, Anestesista e Anestesiologista. Artista plástico, escultor, luthier, amante da culinária, maçom grau 33, Grande Inspetor Geral da Ordem Maçônica, atual Venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre. Filho do saudoso Dr. Joaquim Nóbrega da Motta e Dona Juracy da Silva Motta, casado com Sandra Helena Alves Mageste Motta, pai de Luccas Vieira Nobrega da Motta e Thiago Vieira Nobrega da Motta.

DESTAQUE LITERATURA

Pela categoria Literatura, já tivemos como destaques Miriam Leitão, com o livro “Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moeda” (2011); o livro “Filho de Maria”, biografia do Monsenhor Raul em 2013; em 2014 o destaque foi a trilogia “Juca Cabeleira” de João André Grossi. Em 2015, o destaque na literatura foi a biografia do ex-prefeito e farmacêutico Moacyr de Mattos, que governou Caratinga de 1973 a 1977. Professores Walber Gonçalves (2016) e Eugênio Maria Gomes (2017), Daniel Dornelas (2018), Felipe Senra (2019), Miriam Freitas (2021) e Rejane Nascimento (2022). Em 2023, a homenageada é Verônica Moreira.

VERÔNICA MOREIRA

Verônica Kelly Moreira Coelho, natural da cidade de Caratinga, mais conhecida no meio cultural e acadêmico como Verônica Moreira. Autora do livro ‘Jardim das Amoreiras’ e ‘Vekinha Em… O Mistério do Coco’, baronesa da Algustissima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente. Acadêmica Internacional e Comendadora da Febacla – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Delegada Cultural. Acadêmica correspondente na ACL- Academia Cruzeirense de Letras. Acadêmica da ACL- Academia Caxambuense de Letras. Acadêmica Internacional da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB). Acadêmica Efetiva na ACL- Acadêmica Caratinguense de Letras. Acadêmica Fundadora da Academia Internacional de Ciências, Letras e Artes – Brasilis (AICLAB) e diretora de Cultura. Embaixadora da Paz pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos (OMDDH). Editora Setorial de Eventos no Jornal Cultural ROL e colunista. É Colunista também do Inter-Net Jornal e da Revista Internacional The Bard. Participante de várias antologias e organizadora da antologia em Homenagem ao Bicentenário do grande romancista e filósofo russo Fiódor Dostoiévski, na Coletânea Tributo aos Grandes Nomes da Literatura Universal e Antologia Roliana juntamente com os jornalistas Sergio Diniz e Hélio Rubens.