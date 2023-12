DESTAQUES

O DIÁRIO segue revelando os destaques de 2023 nas diversas categorias. Já foram revelados nas categorias Justiça (juiz Jorge Arbex Bueno), Cultura (Q-arte Instituto Cultural Caratinga Afro), Polícia Militar (sargento Cotta), Polícia Civil (escrivão Rosalvo Ferreira), prefeito (Aníbal Borges), vereador (Ricardo Angola), servidor público (Cristiano Lúcio), Educação (Jean Fellipe Campos, diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira) e Agronegócio (Paulo Finamore, produtor de café orgânico). Nesta edição, os destaques na prestação de serviços e influenciador digital.

DESTAQUE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vários setores na cidade e região já passaram por esta categoria. Em 2011, no primeiro ano dos destaques do ano, foi a Escola Jairo Grossi. Em 2012 foi Vivaz Pilates. Em 2016 foi o salão de eventos infantis Play Kids. Em 2019, foi o setor de ensino a distância IBRA. Em 2021, o destaque do ano foi a equipe de teatro infantil que alegra festas por toda região a “Arca da Alegria”. Em 2022, no setor de seguros, a Segure Seguros. Este ano de 2023, a homenagem vai para a cerimonialista Gigi Azevedo.

GIGI AZEVEDO

Gicelaine de Araújo Azevedo Alves Costa é natural de Belo Horizonte e cidadã honorária caratinguense. Filha de Celso Gomes Azevedo e Gilda Augusta de Araújo Azevedo. Casada há 29 anos com Eder Alves Costa, mãe de Filipe Alves Costa e Julia de Araújo Azevedo Alves Costa.

Gestora de Eventos há 25 anos, CEO da empresa Alves e Azevedo Eventos Ltda, Gigi tem bagagem profissional em coordenar, orientar e desenvolver eventos empresariais e particulares; elaboração de planilhas e orçamentos para execução de projetos /eventos; planejar, coordenar, acompanhar e controlar as atividades de atendimento; executar eventos de pequeno médio e grande porte; captação de parcerias para execução de projetos sociais, empresariais e políticos e gestão de equipe.

DESTAQUE INFLUENCIADOR DIGITAL

No ano de 2020, o DIÁRIO realizou a última homenagem da categoria colunista social: o homenageado foi Dudu Fraga. Adaptamos esta categoria para influenciador digital, tendo em vista a ascensão de pessoas que utilizam as redes sociais como ferramenta de interação com o público. O primeiro homenageado da nova categoria foi Abatiá, morador de Bom Jesus do Galho. Em 2023, o destaque vai para Ivonete Oliveira, a Ivonete Vida Real.

IVONETE

Com mais de 50 mil seguidores, Ivonete traz a vida real com humor e amor. A dona de casa mais querida da região produz conteúdos com dicas, receitas e provador. Com sua humildade, Ivonete tem conquistado muitos seguidores que gostam de acompanhar a sua rotina. Ou seja, gente como a gente.