Café

Centenas de cafeicultores foram lesados pela empresa Manga Coffee Corporation na região. Nos bastidores os comentários são que a empresa não teria honrado os compromissos de pagamentos das sacas comercializadas com os compradores locais e esses, consequentemente, não conseguiram cumprir seus compromissos com os cafeicultores da região. Não foram poucos os prejuízos.

Reunião

Na reunião ocorrida no ginásio poliesportivo de Piedade de Caratinga neste último sábado (9), os produtores estiveram com os comerciantes de café e com a classe política, que se comprometeram a trabalhar para reverter os prejuízos dos produtores rurais. Estiveram no evento, os prefeitos Adolfo (Piedade de Caratinga), Gleidson (Ubaporanga), João Batista (Imbé de Minas) e a deputada federal Rosângela Reis (PL).

Prejuízos

Na boca miúda comenta-se que os prejuízos podem chegar a 90 milhões de reais, algo próximo de 10 mil sacas de café. O produtor entregou o café, mas não recebeu. O comerciante também ficou no meio do caminho. Alguns com mais de uma década no mercado, viu em 2023 seu negócio degringolar com a falta de pagamento da Manga Coffee Corporation.

Meteorologia

As chuvas que já estão atrasadas 50 dias na santa terrinha do São João do Caratinga, podem retornar com frequência a partir de hoje, ao menos é o que o que dizem os meteorologistas. Tem produtor na região de Dom Lara que admitiu perder 60 malas de milho de plantio por causa da ausência de chuvas na região. Especialistas já dizem que El Niño perde força neste dezembro e a partir de maio estaremos no regime do fenômeno La Niña.

Política

Nos bastidores da política, o prefeito Dr. Welington comentou que a inauguração da nova sede da prefeitura de Caratinga deverá acontecer entre o final de fevereiro e início de março. O prefeito quer levar grande parte do movimento administrativo da PMC e economizar cifras de valores com aluguéis com os imóveis públicos.

Sucessão

O secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima (MDB), que se lançou como pré-candidato à sucessão de Dr. Welington nas eleições de 2024, vem participando de reuniões na zona rural do município para se tornar mais conhecido e fazer frente aos candidatos oposicionistas Dr. Giovanni e Pedro Leitão, que já são conhecidos pelo eleitor caratinguense.

Dr. Giovanni

O pré-candidato Dr. Giovanni, o segundo mais votado nas eleições passadas, vem recebendo apoio de vários grupos da oposição. Os comentários são que o esvaziamento de Pedro Leitão quanto as eleições de 2024, de poucas visitas e articulações, grupos de lideranças vem oferecendo apoio a Dr. Giovanni, que se fortalece com apoios. Se Pedro não abrir o olho, só fica mesmo é com o PT.

PT

O PT, nos bastidores, começa a fortalecer o nome de João Lomeu na possibilidade de ser o pré-candidato do partido. A queridinha do grupo é Giuliane Quintino, que declinou da possibilidade para tentar a reeleição a vereadora no partido. Já João Lomeu, que era tido como provável vice de Pedro, vai ganhando espaço com a possível desistência de Pedro na disputa pela prefeitura de Caratinga.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito Ronaldo da Milla, a cada dia fica mais distante de apoio do atual governo ao seu nome no processo sucessório. Analistas da política comentam que Ronaldo errou na estratégia política de apoiar Eros Biondini para federal e sua filha para estadual, desvinculando do grupo politicamente e distante de um possível apoio do prefeito Dr. Welington. “Se Ronaldo não se articular rápido, suas reais chances ficam fragmentadas”, comentou especialista da política local.

José Mugango

O ex-presidente do legislativo municipal José Mugango, tem tentado emplacar seu nome como pré-candidato a prefeito de Caratinga, mas com baixa aceitação. O grupo do PSDB tem tido dificuldades de formar chapa de vereadores em Caratinga e a saída seria que alguém fosse para sacrifício como prefeito. Zé do Carmo se voluntariou. Agora é esperar se o voluntariado dura até a inscrição da chapa. Tem muita gente com dúvida se vinga.

Irmão Emerson

O ex-vereador Irmão Emerson, hoje no União Brasil, conseguiu articular um dos partidos mais cobiçados na santa terrinha. Com a comissão provisória ligada ao ex-vereador, quem deixou o partido foi o neurologista Leonardo Condé, que foi bem votado nas urnas de Caratinga nas eleições de 2022. Corria pelos bastidores da política que Léo era um dos preferidos de Dr. Welington na sucessão municipal, mas sem partido nas mãos, ficou distante para o médico.

PL

A briga está feia nos bastidores de quem ficará com o PL dos ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2024. Nomes como Dr. Giovanni e Rominho Costa pelos grupos de evangélicos, são fortes na disputa. Outro nome que trabalha pelo partido é Ronaldo da Milla. Ainda tem a deputada Rosângela Reis que quer influenciar nas eleições de Caratinga e é forte na região com partido PL. De quem será?

Ricardo Angola

O vereador Ricardo Angola recebeu vários elogios de seus pares pelo destaque em 2023 do DIÁRIO DE Caratinga. Vários vereadores parabenizaram Ricardo pelo feito. Comentários são que Ricardo teria realizado em Sapucaia em um mandato, mais que seu pai nos sete mandatos conquistado. Se vale o comentário, o certo que Ricardo trabalha muito mesmo.

Zé Cordeiro

Quem vem recebendo elogios dos vereadores pela forma que conduz o legislativo caratinguense, é o vereador Zé Cordeiro. Com uma dicção invejável e como parlamentar diferenciado, Zé Cordeiro vem conduzindo os trabalhos da casa legislativa com maestria, rendendo elogios neste primeiro ano de mandato.