DESTAQUE AGRONEGÓCIO

Vários nomes do setor agrícola já despontaram como destaque do DIÁRIO. Os irmãos Welinton e Welisson de Santa Luzia na produção de morangos, destaque em 2015. Saturnino em 2018 presidente da Associação dos Produtores Rurais do Ceasa. Rodrigo Sobreira na produção de café e na exportação de cafés especiais. Em 2020, o destaque foi Samuel do Senar com a capacitação no meio rural. Em 2021 foi Geraldo Régis da Emater com trabalho de certificação de cafés especiais na região. Em 2022, prestigiamos um representante do comércio de insumos agrícolas, Luiz Fernando Freitas, conhecido como Luizinho da Fertcampo. Em 2023, o destaque vai para o produtor de café orgânico Paulo Finamore.

PAULO FINAMORE

Paulo Finamore tem uma produção de café familiar, no distrito de Santa Luzia, realizada de forma totalmente natural, livre de químicos. Exemplo de sustentabilidade e do produtor que busca as boas práticas. Tem se destacado em diversos concursos de qualidade de café, inclusive reconhecidos internacionalmente. Paulo Finamore representa bem a força do agro. Você conhece mais sobre o produtor de café orgânico na reportagem especial desta edição.

DESTAQUE EDUCAÇÃO

O DIÁRIO traz hoje o Destaque da Educação. Nos últimos anos os homenageados foram Beatriz Gomes (2011), Professor Alencar (2012), Oscar Alexandre (2013), Paulo César Toste (2014), Emanuel de Oliveira (2015), José Lacerda (2016), Humberto Luiz Salustiano Costa Filho (2017), Noé Comemorável Neto (2018) e Silvânia Paulina Gomes Teixeira (2019), Cláudio Geraldo da Silva (2020), Elisa Rezende (2021) e Marcileia Cristiane Costa (2022). Em 2023, a homenagem vai para Jean Fellipe Campos, diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira.

JEAN FELLIPE

Jean iniciou na direção da escola em 2019. Já está em segundo mandato repleto de conquistas. Em quase cinco anos foram muitos trabalhos desenvolvidos. A escola estava muito danificada na parte de estrutura física e a direção tem conseguido gerir os recursos da melhor maneira.

ESCOLA DE CARA NOVA

Destaque para a reforma do prédio, com algumas mudanças de salas, nova fachada e espaços totalmente repaginados, como cozinha, refeitório, dispensas, vestiário dos auxiliares de serviços gerais, laboratório, sala de multimídia, biblioteca, salas de direção e professores. A escola também já está iniciando iluminação das quadras para LED. Ainda há expectativa para reforma do anfiteatro. É muita coisa acontecendo no carinhosamente chamado Colégio Estadual. Jean tem cuidado da identidade visual da escola, além do marketing positivo. Parabéns, Jean! Parabéns, Estadual!