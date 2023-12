DESTAQUES

Na edição do final de semana, o DIÁRIO revelou os primeiros nomes de profissionais que tiveram relevante atuação em suas atividades neste ano de 2023 e foram homenageadas na lista de Destaques deste jornal. O juiz Jorge Arbex Bueno, na categoria Justiça e o Q-arte Instituto Cultural Caratinga Afro (Ana Paula Faustino), na categoria Cultura foram bastante elogiados

JORGE ARBEX

Em conversa com a reportagem, o juiz Jorge Arbex agradeceu a homenagem e disse que o reconhecimento é “mais combustível para superar novos obstáculos e pensar em inovações”. O magistrado adiantou que já está trabalhando em novidades para o projeto “Restaurar”, desta vez, contemplando um novo público. É o que podemos adiantar, mas, vem coisa boa por aí.

ANA PAULA E O CARATINGA AFRO

Por meio das redes sociais, Ana Paula Faustino, idealizadora do Caratinga Afro, expressou sua alegria: “Muitoooo feliz pelo destaque na cultura!!! Eu acredito no poder transformador da arte na vida humana, VIVAAA!!!”, disse.

MAIS CATEGORIAS

E tem mais categorias. Nesta edição, os destaques das forças de segurança da Cidade das Palmeiras. As polícias Militar e Civil, que têm a importante missão de proteger e garantir a lei, a ordem e a segurança pública.

POLÍCIA CIVIL

Nos últimos anos, a PC já esteve representada por Márcio Rodrigues (2011), Nayára Travassos (2012), Dagmar Calais (2013), Whesley Adriano (2014), Márcio Pacheco (2015), Almir Lugon (2016), Afrânio Marcos (2017), Ronaldo Silva (2018), Ivan Sales (2019 e 2021), Alfredo Serrano (2020) e Sávio Moraes (2022). Em 2023, o homenageado é Rosalvo Ferreira.

ROSALVO FERREIRA

Rosalvo, 44 anos, é escrivão de Polícia, Nível III, tendo ingressado na carreira em 22 de julho de 2002. É casado com Sheila, pai da Isabela e do Guilherme. Na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil atuou em todas as especializadas e atualmente, por reconhecimento, atua na Assessoria, trabalhando diretamente com o Delegado Regional. Possui grande admiração de todos os colegas de trabalho, se destacando pela humildade, companheirismo, presteza e grande empatia. No trabalho sempre se destacou pelo comprometimento, assiduidade, tendo sempre feito a diferença nas várias área de atuação. Possui conduta ilibada e grande conhecimento técnico, realizando sempre não só suas atribuições, mas também contribuindo para o aprendizado dos colegas, independentemente dos cargos, sendo um verdadeiro suporte e referência para todos.

POLÍCIA MILITAR

Dentre os “guardiões das palmeiras”, já foram homenageados por aqui vários nomes como Cleber Ferreira (2011), Romenig Valeriano da Silva (2013), Vivian Lopes (2014); Roberto Miguel Junior (2015); Eduardo Sousa – Inhapim (2016), Hélio Sanches (2018), Vandeir Batista do Tático Móvel de Caratinga (2019), Luciano Reis (2020), Jefferson Luiz Ribeiro (2021) e Wedmon Amorim (2022). Este ano o homenageado é sargento Cotta.

SARGENTO COTTA

Junior Marcio Cotta Benfica Souza, 31 anos, é 2º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Ingressou na instituição no dia 6 de janeiro de 2014. É casado com Nathalia e pai de Gabriel, João Victor e Arthur.

Atua na Companhia Tático Móvel em Caratinga, onde realiza serviços relevantes à comunidade.

O militar demonstra excelência em suas atribuições, sendo reconhecido não apenas por suas habilidades operacionais, mas também por sua conduta exemplar e seu papel como referência para superiores, pares e subordinados. Essa liderança e exemplo positivo ajudam a fortalecer o ambiente de trabalho e a manter altos padrões de desempenho e conduta ética.

O reconhecimento dos resultados positivos do sargento Cotta no âmbito operacional é um reflexo de seu empenho e competência no cumprimento de suas responsabilidades, o que, por sua vez, contribui para a eficácia e a eficiência das operações da Companhia Tático Móvel.