Bolsa

Semana foi conturbada para os negócios de café. Na segunda-feira (5), a bolsa não trabalhou com o feriado dedicado ao dia da Independência nos EUA, domingo, 4 de julho, foi o dia da Independência nos EUA. Sem a referência das cotações em Nova Iorque, o mercado de café praticamente não abriu.

Bolsa II

Na terça-feira (6), em um dia de quedas expressivas das principais commodities nas bolsas americanas, caíram forte as cotações da soja 6,72%, do milho 6,9%, do trigo 4,1% e do petróleo 3,4%. Os contratos de café para setembro próximo na ICE recuaram 495 pontos 3,23%. Recuperaram boa parte das perdas nos pregões de quarta (7) e quinta-feira (8), e sexta (9) trabalharam em queda moderada. Esses contratos encerraram a sexta-feira a US$ 1,5150. No balanço da semana caíram 155 pontos.

Dólar

Toda a movimentação nos contratos de café na bolsa em Nova Iorque foi também influenciada pelo mercado cambial brasileiro, que encerrou mais uma semana de muita oscilação e fortes altas. A moeda americana subiu com força por toda a semana e na sexta, no oitavo pregão seguido com o dólar fechando em alta frente ao real, chegou a bater em R$ 5,3090.

Dólar II

O Banco Central do Brasil interviu no câmbio pela primeira vez desde março. Nesse período de oito pregões o dólar subiu 6,62% frente ao real. Na sexta (9), com o feriado em São Paulo, maior centro financeiro do país, o dólar oscilou pouco e fechou em queda de 0,29%, a R$ 5,2390. Na semana retrasada também de alta forte, o dólar fechou a sexta-feira valendo R$ 5,0530.

Físico

No mercado físico brasileiro, com Nova Iorque e dólar oscilando bastante no decorrer da semana, foi difícil a formação de preços em reais. O feriado nos EUA na segunda-feira, a forte queda das commodities agrícolas e do petróleo nas bolsas americanas na terça-feira e o feriado de sexta em Estado de São Paulo, maior centro financeiro brasileiro, também dificultaram os negócios. O mercado mostrou sempre interesse comprador, mas o valor das ofertas não estimulou os vendedores. Saíram negócios, porém o volume foi baixo para um início de ano-safra.

Analistas

Os grandes analistas estão apreensivos com sinais do setor cafeeiro. Após a passagem da frente fria sobre os cafezais do Brasil, em ano de seca histórica e safra baixa, os cafeicultores estão cautelosos e aguardam bases de preço mais altas. Em plena colheita, eles sabem melhor do que ninguém o que está acontecendo com a produção brasileira de café deste ano. Também sabem que os estoques de passagem são baixíssimos, estão praticamente zerados.

Analistas II

As informações que chegam sobre a nova safra brasileira de conilon apontam para um volume final abaixo das expectativas do mercado no início dos trabalhos de colheita. Os fundamentos de alta do mercado continuam robustos, os mesmos que levaram à escalada dos preços nos últimos meses, e apontando para um ano safra 2021/2022 com dificuldades para o abastecimento do mercado brasileiro e mundial de café.

Safra

“A safra de café do Brasil que está sendo colhida parece ser ainda menor do que avaliações apontaram no início do ano, com o impacto de uma severa seca nos cafezais, e há preocupações com a próxima temporada, devido a problemas no desenvolvimento das lavouras”, disse a especialista em soft commodities Judith Ganes.

Safra II

Após passar os últimos dias por lavouras nas principais regiões produtoras de arábica, como Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Mogiana, Judith Ganes está se deslocando para o Espírito Santo, maior produtor de grãos conilon. Essa é a terceira viagem de Ganes ao Brasil para verificar a safra atual, que ela considerou ter sido “devastada” pela seca e as altas temperaturas. Antes Ganes esteve no maior produtor e exportador do mundo em dezembro e fevereiro (fonte: Reuters).

Safra de Caratinga

Em Caratinga a safra vai chegando ao fim com pouca produção e baixo rendimento. As previsões que já eram baixas, agora já ao final da safra e com o beneficiamento do café, produtores manifestam o baixo rendimento colocando as perspectivas ainda menores.

Safra Caratinga II

Se por um lado a safra surpreende negativamente, por outro lado os cafés estão com as bebidas muito superiores aos anos anteriores. Com o sol praticamente todos os dias da colheita, tempo seco, vem favorecendo a qualidade do moca. Os comentários nas fazendas são que só faz bebida ruim este ano, cafeicultor lambão!!! Será?

Política

O prefeito Dr. Welington comentou entre amigos que estaria satisfeito com sua equipe de secretários, mas que algumas mudanças ainda poderiam ocorrer, mais especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a secretária Claudia Lage, a pedido, deixou a pasta.

Lincoln Portela

O deputado federal Lincoln Portela, da bancada evangélica do legislativo federal, receberá título de cidadão honorário de Caratinga por indicação do vereador Rominho Costa. Rominho, que também é evangélico, busca junto ao seu seguimento apoio a projetos sociais para a santa terrinha afim de fortalecer seu espaço político.

Rominho Costa

O vereador Rominho esteve em reunião com prefeito Dr. Welington e informou a destinação de 516 mil reais para reformas de escolas municipais. O prefeito agradeceu em vídeo postado nas redes sociais ao deputado Lincoln Portela pelo carinho que tem tido com nossa cidade através do vereador.

Patrus Ananias

Outro grande nome do cenário nacional da política que receberá título de cidadão honorário da santa terrinha do São João do Caratinga é o deputado federal Patrus Ananias. Ele, que foi ministro no governo Lula, do programa combate à fome e de várias políticas públicas sociais, também é cidadão caratinguense. Se por um lado o legislativo caratinguense prestigiou um evangélico, no caso Lincoln Portela, agora através de Giuliane Quintino prestigiar um católico fervoroso que é Patrus Ananias.

Vigilância Sanitária

Quem retornou ao cargo de comando da Vigilância Sanitária é José Carlos Damasceno. José Ele substitui o Luiz Henrique Bitencourt, atual presidente da APAE, que tem se desdobrado nas funções em plena pandemia. Nos bastidores os comentários são que Zé Carlos seria mais rigoroso na fiscalização e Luiz Henrique tem característica de maior habilidade em conflitos.

Superintendência

No tititi dos bastidores da política os comentários são que Luiz Henrique, que está de férias, quando de seu retorno estaria voltando para Superintendência de Obras, mas nada confirmado pelo gabinete. Os comentários são que tudo não passaria de fumaça!!!

Avante

Outra situação é que poderia está sendo articulado pelo ex-vereador Ricardo Gusmão, liderança do Avante, é que a bancada do partido estaria reivindicando espaço no governo por ora na Secretaria de Desenvolvimento Social, vaga esta que está vazia desde junho passado com a saída da secretária Claudia Lage.

Ronaldo da Milla

Outra fumaça da política que está ocorrendo no primeiro escalão do governo é que Ronaldo da Milla, vice-prefeito, já teria sido sondado a ser o secretário da pasta de Desenvolvimento Social!!! Com a presença de Ronaldo na administração municipal inibiria fortes pressões do grupo ligado ao Avante e até mesmo de uma possível participação do PV, com pastor Elan Tebas!!! Como há muita fumaça e pouco fogo, pode ser igual quadrilha de São João!!!! Olha cobra!!! É mentira!!!

Erick Gonçalves

O secretário de saúde Erick Gonçalves vem surfando no momento bom das vacinações. Amanhã já vacina pessoas acima de 40 anos e acredita que até final de junho o pessoal acima de 30 anos esteja vacinado, aumentando e muito a expectativa do combate a pandemia.

Erick Gonçalves II

Os elogios a forma e organização que administração municipal vem absorvendo a demanda por vacinação é sinal de bom trabalho. As classes mais abastardas que tem plano de saúde e não usa o sistema público, ao vacinar está conhecendo o sistema público e só elogios a administração municipal.

Aprovado

Outro motivo que vem demonstrando austeridade com a coisa pública é o fato das contas do município de Caratinga do ano de 2019 terem sido aprovado pelos legisladores. No texto, sem ressalvas, “Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, processo nº 1091717, sobre as mesmas contas, conforme a documentação examinada pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, na tramitação deste Processo Legislativo e com Parecer por ela emitido”.

Domínio Público

A administração municipal, “altera o inciso III do art. 49 da Lei Municipal nº 1.580/96 que passa a vigorar com ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de faixa não edificável de 5m (cinco metros) de cada lado”. A mudança entrou em vigor na data de 22 de junho, resta agora o povo respeitar e a prefeitura fiscalizar!!!

Bolsonaro

O presidente da República. Jair Bolsonaro, está sendo pressionado por todos os lados. Com as vacinas chegando com mais intensidade nos municípios o que se esperava era diminuir a pressão no presidente, e o que acontece é o inverso!!! A oposição atira de todos os lados para não deixar a população reconhecer o esforço do governo federal no combate a pandemia. Qualquer ação!!! Está errado!!!

Bolsonaro II

Tamanha pressão que o presidente não aguentou e soltou em ampla voz que não estaria “cagando” pelos resultados da pandemia. Uma coisa é certa!!! A CPI está sendo um grande palco dos parlamentares sangrar o presidente de críticas!!! E quem for a favor do governo, paulada!!! Contra!!! É absorvido!!!

Imprensa

E quem diria que a imprensa nacional não teria influência!!! É bom rever os conceitos!!!A Globo, a maior de todas, vem sistematicamente contra o governo nacional e dia após dia desgastando as força de Bolsonaro. Ele, o presidente também não se deixa de rogado, e quando pode desmerece a imprensa motivado pela pauta da emissora em rede nacional. O certo será em 2022!!! Se o presidente Bolsonaro tem o apoio que diz que tem ou a Globo a força que acha que tem!!!

Renan Calheiros

Outro protagonista que tem tido espaço com folga é o senador Renan Calheiros. Ele que esteve ao lado dos ex-presidentes Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, agora age como inquisidor do governo!!! Perplexo com tudo o povo assiste a CPI da covid desconfiado das verdadeiras intenções!!! Todo mundo defendendo o interesse do povo!!! Será !!!