PAINEL 10-01-2021

Política

O prefeito Dr. Welington começou o ano de 2021 fazendo uma “faxina” no quadro de funcionários. Nos bastidores os comentários são que as mudanças não serão tão radicais como se esperavam. Na Secretaria de saúde, com a entrada do caratinguense Erick Gonçalves, as mexidas estão sendo grandes e muitas exonerações e nomeações já foram postadas no site da prefeitura.

Funcime

Noé de Souza Batista retornou ao cargo de presidente da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime). A instituição que foi tida como uma força política em gestões passadas, elegendo o Comandante Fausto a uma cadeira do legislativo, mas Noé obteve 476 votos não conseguiu sua eleição. Se eleitoralmente o povo não reconheceu o trabalho de Noé por outro lado o prefeito Dr. Welington enxergou que a votação de Noé e seu trabalho na Funcime são importantes e o reconduziu ao cargo.

Sr. Humberto

Outro nome expressivo que deixou o executivo municipal foi o do senhor Humberto Luiz Salustiano Costa, chefe de gabinete. Sr. Humberto já foi nomeado para o legislativo, casa que há décadas presta trabalho. Pelo visto, Sr. Humberto tem prestígio de sobra na política caratinguense.

Marcos Inácio

Outro nome da comunicação Caratinguense que assume cargo público é o radialista Marcos Inácio. Ele assessorará os vereadores na comunicação institucional do legislativo caratinguense. Sem dúvida, escolha acertada do presidente Cleon Coelho, conhecedor da área, e sabe o quanto o legislativo tem faltado nestes últimos anos com um dos princípios da administração pública, que é a publicidade.

Neusinha

Neusa de Lourdes Oliveira foi reconduzida ao cargo de assessora parlamentar. Com vasto conhecimento nos bastidores do legislativo municipal, Neusinha que trabalhou para o vereador Cleidinho, agora assessora o vereador João Catita. O vereador é de Santa Luzia, maior distrito do município e sabe que será bem exigido pela comunidade, daí ter uma assessoria experiente e capaz para atender toda demanda política. Parabéns Catita, começou certo no mandato.

Secretariado

Ainda fica um suspense sobre a dança de cadeiras no primeiro e segundo escalões do governo Dr. Welington. Os comentários são fortes ainda para essa semana que se iniciam que em duas cadeiras poderão haver mudanças, mas o prefeita está cauteloso em anunciar.

Ronaldo da Milla

Ainda não ficou confirmado se o vice-prefeito Ronaldo da Milla assumirá alguma secretaria. Nos bastidores é forte os comentários que ele irá assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social ou a de Desenvolvimento Econômico, em substituição a Humphrey Lima. Ronaldo afirma para amigos que irá ficar ao lado de Dr. Welington apenas como vice-prefeito.

Eleição da Câmara

A eleição para mesa diretora da Câmara Municipal de Caratinga está gerando comentários por demais nos bastidores do legislativo municipal. O fato de Cleon Coelho, candidato preterido pelo prefeito Dr. Welington, ter vencido por 10 a 7, acendeu uma luz amarela no legislativo demonstrando que a oposição, mesmo que derrotada, não estaria morta. Pelo contrário, ativa e articulada.

Eleição da Câmara II

O ex-presidente do legislativo caratinguense Odiel de Sousa bem que tentou articular mais uma vez a derrota do prefeito Dr. Welington, mas pelo visto criou dificuldades desta vez. Na situação os comentários são que Odiel já perde por 3 a 0 para Welington. As eleições de 2016 e 2020, e a composição da Câmara em 2020. Será que Odiel não seria o adversário dos sonhos?

Eleição da Câmara III

Um dos nomes que surpreendeu na eleição no legislativo municipal foi o do vereador Irmão Emerson (PP). O fato de Emerson ter tido 10 votos para se eleger vice-presidente, criou um clima de desconfiança sobre quais vereadores da situação teriam traído a chapa situacionista que teria Zelinha como candidata a vice? Nomes estão sendo ventilados e o desconforto é visto a olhos nus.

Nomes

Se no grupo de situação os comentários são contidos quanto aos nomes de vereadores que ‘traíram’ a confiança do prefeito e do grupo situacionista na eleição da mesa diretora. Por outro lado, na oposição cresce a lista de nomes até mesmo para criar instabilidade no legislativo e no grupo situacionista. Nos bastidores da política quem estaria vendendo quem?

Hamphrey Lima

Um dos nomes cotados a assumir a chefia de gabinete do prefeito de Caratinga é o empresário Hamphrey Lima. Nos bastidores os comentários são fortes da nomeação, onde o atual Secretário de Desenvolvimento Econômico seria transferido para a chefia de gabinete