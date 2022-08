PAINEL- 09-08-2022

José Cordeiro

O vereador José Cordeiro foi o primeiro vereador a usar a tribuna na noite dessa segunda-feira(8) na Câmara e disse estar muito preocupado com algumas situações que se tornam motivo de discussão tanto na Casa, quanto no município. “A causa animal está sendo muito bem defendida. Recentemente tivemos a questão da Ong Latemia que deveria estar protegendo os animais, mas alguns fatores demonstram que a intenção é boa, mas o resultado não é bom. Teve uma intervenção na ONG, porque o local não estava adequado. A Ong deveria procurar em adequar-se, mas quando não há mudança alguém tem que intervir, e nesse caso é o poder público”, disse o vereador afirmando que estava tendo maus tratos aos animais na Latemia.

Johny

Sobre a intervenção na Ong Latemia, o vereador Johny disse que “destruir é mais fácil que construir”. “Acho que o trabalho deveria ter sido feito de outra forma. No canil nunca tinha vagas e de uma hora para outra apareceram 70. Acho que o executivo tem que olhar com muita atenção essa cachorrada que está pelas ruas, e na minha opinião faltou parceria com a Latemia, e tenho propriedade pra falar porque acompanho”.

Catarina Cimini

O vereador Johny parabenizou a população caratinguense por ter cobrado do executivo que a obra da Catarina Cimini ficasse pronta em menos tempo. “A obra seria para ser feita em setembro e outubro, mas foi entregue na semana passada, por isso quero parabenizar a população que fez muitas reivindicações”.

Giuliane

A vereadora do PT disse que na próxima quinta-feira(11) acontece em Caratinga a plenária regional do Parlamento Jovem. Cidades vizinhas serão recebidas, pois Caratinga coordena o Vale do Aço e o Vale do Rio Doce. Os jovens escolhem quem vai para plenária estadual e que propostas serão levadas. Esse ano o tema é saúde mental dos jovens, e o tema para o próximo ano também será definido.

Mauro

Mauro disse que bom exemplo deve ser seguido, e nesse caso citou a prefeitura de Ipatinga que lançou edital para concurso público da Guarda Municipal. “A Polícia Militar precisa de ajuda pois não tem homens suficientes, a Guarda Municipal poderia ajudar muito no trânsito”.

Ricardo Fidélis

O vereador disse que está sendo realizado o patrolamento das estradas do distrito de Sapucaia, em alguns locais teve poeira, mas caminhões-pipa estão sendo enviados para melhorar a situação.

Rominho

Rominho deixou sua gratidão aos servidores públicos da Vigilância Sanitária, que ontem acompanharam a reunião da Câmara. “É uma equipe que não é muito lembrada, mas que o trabalho é muito importante, e esses funcionários devem ser respeitados”.

Saúde

Os vereadores Rominho e Giuliane agradeceram ao secretrário de Saúde Erick Gonçalves que foi exonerado no final da noite dessa segunda-feira, por motivos ainda desconhecidos. Os legisladores ressaltaram o trabalho bem feito por Erick durante o momento que esteve à frente da pasta de Saúde.

Emerson

O vereador Emerson lamentou a exoneração do secretário de Saúde. “Erick mostrou competência e infelizmente ele foi mandado embora politicamente, aqui na cidade tem coronéis, e enquanto isso não acabar, não vai mudar, tem que fazer um prefeito realmente do povo exoneração”.

Zelinha

A líder de governo Zelinha apresentou um vídeo aos vereadores mostrando algumas imagens da Ong Latemia, em que o local estava sujo e alguns animais doentes. O vídeo ainda mostrava imagens dos animais, especificamente os cães, sendo bem tratados no canil municipal. “A Marta precisa passar por um médico junto com o marido, e não procurar emenda para montar outra Ong”.