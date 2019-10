PAINEL 08-10-2019

Faltas na Câmara

Os vereadores Ronaldo da Milla, Ricardo Gusmão e o presidente Paulinho não estiveram na reunião de ontem da Câmara. Cleidinho presidiu a sessão e leu a justificativa das faltas. Ricardo estaria numa reunião, Ronaldo, em Belo Horizonte; e Paulinho com problemas de saúde. Se os vereadores estão faltando, imagina a população? A Casa estava praticamente vazia, salvo pelo clube de tiros ACZ-4.5, que foi homenageado e estava presente.

Caos

“O transporte escolar de Caratinga está um caos, principalmente na zona rural. Toda semana o carro quebra e os alunos ficam a pé. Parece que a empresa que está executando não tem condições de trabalhar, então por que não sai?”, questionou o vereador Mauro.

Veto do executivo

O executivo entrou com vetos para registro e tramitação de dois projetos dos vereadores Rominho, Johny, Mauro, Helinho, Denis, Helinho e Guerra sobre a criação de pontos de coleta de resíduos medicamentosos gerados em domicílio no município e o outro de alteração do Código de Obras do município de Caratinga, instituído pela Lei Municipal nº 1.613/87, para dispensar a exigência de instalação de mais de um elevador em edifícios residenciais de mais de cinco pavimentos. O vereador Rominho disse que um absurdo o executivo querer mandar no legislativo. “Quem manda aqui é o povo e não o executivo”, disse o vereador.

Veto do executivo II

O vereador Mauro disse que é muito estranho o executivo vetar os projetos. “O prefeito foi chamado e não veio para tratarmos desses projetos. Isso é uma afronta a esta Casa”, disse Mauro.

Vetos do executivo III

O vereador Johny disse que ficou surpreso ao receber na pauta dois vetos do executivo. “Quantos de nós temos em casa remédios vencidos que são descartados no lixo comum? Queremos que esse descarte seja feito de forma correta, todo projeto que colocamos aqui têm embasamento jurídico, não são colocados de qualquer jeito, mas quando vai para o executivo sempre é vetado, vou entrar pra história como vereador que tem mais vetos na história de Caratinga, mas olhando por outro lado se tenho muitos vetos, é porque faço muitos projetos”, afirmou Johny.

Helinho

Helinho falou do veto do projeto dos elevadores, que quando edifício tiver mais de cinco pavimentos ou passar de 15 metros em Caratinga é obrigatório a instalação de dois elevadores. “Isso é desnecessário, um absurdo, essa equipe do prefeito é muito fraca. Os empresários terão mais gastos, não existe lei federal falando isso, estamos procurando melhorar a nossa cidade, mas o prefeito veta sem motivo”, disse o vereador.

Nova Secretaria

Foi aprovado em primeira discussão na reunião de ontem o projeto de lei 032 que dispõe sobre a criação de secretaria municipal. O executivo está criando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Superintendência de Vigilância a Saúde e a Seção de Controle de Zoonoses. Vem por aí a indicação de mais um secretário para compor o executivo, basta aguardar para saber o nome. Nos bastidores os comentários são que a criação da Secretaria já é a movimentação para as próximas eleições, agregando um grupo político ao governo de Dr. Welington.

Pedido de informação

O vereador José Cordeiro, que é líder de governo, pediu esclarecimento ao Chefe do Executivo se estão em dia os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa responsável pelo transporte na área de saúde, Leaphar, esclarecendo o motivo de esta empresa estar deixando os prestadores de serviço por ela subsidiados sem receberem por mais de 3 meses. E, além disso, a Secretaria de Saúde informar à Câmara se procedem as reclamações feitas por pacientes transportados para Belo Horizonte (TFD), em relação à má qualidade dos veículos e da forma como eles têm sido tratados. “Estou juntando provas de pessoas que estão realmente sofrendo com esta empresa, é uma reclamação de muito tempo e agora ficou pior”, disse o vereador José Cordeiro.