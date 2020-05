PAINEL 08-05-2020

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira se reuniu com sua equipe financeira para conversar sobre a queda de arrecadação do município. Para quem acreditava que 2020 seria um ano para pavimentar a administração, as chuvas e a pandemia foram jatos de água fria nos planos.

IPTU

Os boletos de IPTU 2020 já estão sendo distribuídos para pagamento de cota única em 15 de junho de 2020. Se for parcelado pode ser em até oito vezes. Apesar da pandemia e da crise, o fato das várias obras estarem em andamento na cidade, tem tudo para fazer o governo municipal arrecadar o esperado, já que as obras estão enfeitando a cidade.

Zé Corintho

O diretor de Agronegócio da prefeitura de Caratinga, José Corintho, anunciou nesta semana o benefício do programa “Alô Minas!” para os distritos de Cordeiro de Minas e Suísso. Zé Corintho afirmou que a telefonia celular nestas duas localidades era sofrível e com este programa e instalação de antenas novas e modernas colocará as comunidades melhor conectadas com a cidade e o mundo.

Zé Corintho II

O diretor comentou que pleiteou as antenas para várias comunidades rurais em Caratinga, mas apenas essas duas comunidades foram selecionadas. Para Corinto, é um rol de obrigações a serem feitas para que as coisas aconteçam conforme o planejamento, e que na próxima semana estará nas comunidades selecionadas para averiguar melhores condições de instalações da antena.

Pró-Mananciais

Outro projeto que saiu da gaveta na santa terrinha foi o “Pró-Mananciais” da Copasa com o município de Caratinga através da Secretaria de Meio Ambiente. Vários produtores rurais no Córrego do Lage estarão com suas nascentes e matas ciliares cercadas para proteção, e consequentemente produção de mais água para o aquífero que abastece Caratinga. Prevenir é melhor que remediar.

Câmara Municipal

A Câmara de Caratinga reuniu-se nesta semana pela quinta vez no ano. Apenas os vereadores participaram da sessão por conta da pandemia do coronavírus. O vereador Paulo Barboza Marques presidiu a reunião, que para quem assistiu deu até sono. Poucos projetos, debates quase inexistentes, e a oposição em críticas ao governo municipal. Será que não estaria na hora da Câmara dar o exemplo e promover um desconto salarial, já que os serviços diminuíram?

Denis Gutemberg

O vereador Denis Gutemberg cotado para ser vice do PV, junto com o Professor Pedro Leitão, já abriu a caixa de ferramentas para criticar o governo municipal. Antes regado de muitos elogios ao prefeito Dr. Welington, e agora com as mudanças de ventos, críticas e mais críticas. Como se diz no popular: “é a verdadeira política”.

Feira Livre

A discussão do retorno da Feira Livre ainda gera comentários nos bastidores da política. A diretora de abastecimento Renata Pena vem articulando no sentido de criar condições do funcionamento de parte da feira, mas há resistência pelo setor de saúde, que quer o pessoal em casa.

Feira Livre II

Os comentários sobre o retorno da feira livre têm tido muita resistência por parte do comitê gestor do covid-19 em Caratinga, pelo fato de achar que a feira provocará aglomerações e dificuldade de controle. Outro fato comentado é que a feira atrai muitos idosos do grupo de risco, e boa parte dos feirantes também fazem parte desse grupo. Assim vale o esforço da diretora Renata Pena, mas pelo visto o vento está ao contrário, ou menos não tão a favor.

Asfaltamento

As obras de asfaltamento têm tomado um grande impulso nas vias centrais da cidade. Quem não acompanha as informações sobre as ruas que terão vias pavimentadas está perguntando se os bairros terão o trabalho realizado pela prefeitura. Pelo visto, está faltando melhor divulgação pela prefeitura sobre os investimentos no município.

Zé do Carmo

Está chegando “na boca miúda” que o ex-presidente do legislativo municipal José do Carmo Fontes estaria abrindo mão de ser candidato a prefeito pelo grupo do ex-prefeito Marco Antônio. Nos bastidores a notícia é que Zé Mugango não decolou. Com várias passagens como presidente do legislativo, homem forte do governo na gestão de MA, pelo visto foi rifado pelo grupo. Talento político o homem tem, falta mesmo é a oportunidade.

JB

Lideranças ligadas ao bairro Santa Cruz vêm tentando fazer com que JB desista de ser candidato a prefeito em Caratinga. Lideranças políticas estão tentando fazer o grupo petista acreditar que JB tem arrancada, mas não teria o combustível para chegar ao final. Será que os “amigos” do João estão certos?