PAINEL 05-02-2020

Buracos nas estradas

Com as últimas fortes chuvas, não são apenas as ruas das cidades que estão esburacadas. Quem precisa ir para Inhapim, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta tem que fazer milagre com os veículos para não furar um pneu ou ficar preso numa cratera. Agora é esperar a famosa operação tapa-buracos.

Política

Ainda estamos no mês de fevereiro, mas as movimentações políticas nos municípios vizinhos já estão a todo vapor. Alguns pré-candidatos ainda evitam “aparecer” para não serem desgastados antes da hora, mas que as reuniões dos bastidores estão acontecendo, isso estão. Em Ubaporanga os comentários são que serão três candidatos; São Domingos das Dores deve seguir o mesmo caminho… É aguardar pra ver.

Saúde em Ubaporanga

O prefeito de Ubaporanga Gilmar Assis anunciou através de redes sociais que o município não terá festa de Carnaval esse ano, mas o motivo é nobre. Uma verba de R$ 100 mil será destinada para compra de medicamentos e equipamentos para Saúde. O prefeito ressaltou que a verba é proveniente de recurso próprio.

Procon

Alguns ‘espertinhos’ usaram as chuvas para aumentar os preços de determinados produtos. Isso chegou até o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que emitiu Aviso para orientar os Procons municipais e os promotores de Justiça de Defesa do Consumidor para atuação em caso de aumento injustificado dos preços da água mineral e produtos de primeira necessidade.

Procon II

O documento informa que o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumento, sem justa causa, de preços de serviços e produtos, como água mineral e outros artigos de primeira necessidade, aproveitando-se de enchentes. Além disso, o Código considera essa prática abusiva. O Aviso ainda orienta os órgãos de defesa do consumidor sobre as sanções cabíveis nesses casos e sugere quais medidas devem ser tomadas quando houver reclamações ou indícios da elevação injustificada de preços em razão das chuvas.