PAINEL 04-12-2019

CPI DA Copasa

Na reunião de segunda-feira (2) da Câmara, o vereador Johny leu relatório da CPI da Copasa em que ele foi o presidente, Helinho (vice) e Dete (secretário). A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada com o objetivo de apurar como fato determinado as possíveis responsabilidades e irregularidades na prestação inadequada dos serviços de abastecimento de água, recuperação de via pública, recuperação das nascentes, cobrança de água e esgoto na mesma conta, possível cobrança indevida de água em virtude da ausência de bloqueador de ar nos hidrômetros e, principalmente, o serviço e a tarifa cobrada pela coleta e tratamento de esgoto pela COPASA S/A.

Resultado

A comissão verificou atraso no cumprimento do tratamento de esgoto, verificando que 14,87% da população tem o esgoto jogado diretamente no rio. A Copasa segundo, o presidente da CPI, disse que não pode arcar com o custo do bloqueador de ar. Os resultados da CPI serão remetidos ao Ministério Público, pedindo a correção das irregularidades encontradas.

Lixo

Na manhã de ontem, muito lixo estava acumulado em algumas ruas dos bairros Esplanada e Santa Zita. De acordo com a Prefeitura de Caratinga, três caminhões deram defeito na última segunda-feira (2). Um deles já passou por conserto e voltou a operar normalmente, no entanto, a coleta foi retomada com atrasos.

Plano de Cargos e Salários

Na reunião de segunda-feira (02), foi aprovado em primeira discussão na Casa Legislativa o Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos. No entanto, o presidente do sindicato, Clausiano “Teinha” mostrou-se insatisfeito com a rejeição de emendas ao projeto pela maioria dos vereadores. Teinha ainda alegou que o prefeito Dr. Welington havia concordado com as tais emendas, tendo desistido em seguida.

Votação

Não deu pra entender o posicionamento de alguns vereadores no projeto do plano de cargos e salários. Alguns deles foram à tribuna pedir que emendas fossem acrescentadas, mas na hora da votação todos foram a favor da forma que estava. Será que já estava tudo combinado?

“Imaturidade jurídica”

Por outro lado, em vídeo que circula pela internet, o prefeito Dr. Welington comentou a postura de Teinha, o que declarou como “imaturidade jurídica”. “Estamos vendo, em especial, o presidente do Sindicato comentando em redes sociais situações que não têm o mínimo sentido. Não sei quem está o orientando, o municiando de informações inverídicas, talvez ele por ainda imaturidade jurídica não tenha feito uma reflexão ou buscado se aprofundar para entender realmente se esse tipo de conversa que estão lhe passando procedem, tem fundamento jurídico ou não”.

Cotas I

Foi encaminhado ao Congresso o PL 6.195/2019 do Governo Federal, que permite que as empresas substituam a contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados pelo pagamento de um valor correspondente a dois salários mínimos mensais. O projeto vai totalmente contra a luta que vem sido defendida há anos, pela inclusão destas pessoas no mercado de trabalho.

Cotas II

Na edição de ontem, o DIÁRIO trouxe uma reportagem traçando o panorama destas contratações em Caratinga. No ano de 2018, do total de 256 vagas destinadas a este público, somente 144 foram ocupados, pouco mais da metade. Os números demonstram que o município ainda tem muito a avançar neste sentido e um projeto como este só representa retrocesso. Se o Governo não incentiva, quem irá incentivar?

HNSA I

Na última sexta-feira (29 de novembro) foi realizada a prestação de contas do HNSA. O evento foi aberto ao público, mas, o que se viu foi uma presença maior de autoridades, do que os demais setores da sociedade.

HNSA II

O pastor Elan Tebas, que coordena o Grupo Amigos do Hospital ressaltou que devido à urgência do assunto, ainda falta envolvimento da sociedade. “Estamos precisando atentar para o que está acontecendo neste hospital de maneira apartidária, acima de qualquer tipo de visão; resultados fantásticos estão sendo alcançados, os números provam isso. Mas, nossa cidade está precisando abrir mão de qualquer coisa que seja separatista ou que nos isole, para nos unirmos em torno da manutenção desse hospital aberto”.

HNSA III

O hospital continua operando no vermelho, mas, segue prestando atendimentos incansavelmente. O provedor padre Moacir Ramos fez um apelo para que as pessoas continuem empenhadas pela manutenção das atividades do HNSA. “Pelo amor de Deus gente, não vamos deixar a peteca cair. Preciso de vocês, temos aqui um grupo de pessoas muito importante, vamos continuar nesse mesmo nível que nós estamos, não vamos deixar isso acabar”, disse.

O vencedor

O livro ‘A trajetória de um vencedor’ está sendo um sucesso. No último sábado (30/11), o autor Miguel Lourenço Filho esteve na livraria Leitura, no Shopping do Vale, em Ipatinga, lançando a segunda edição da obra. Miguel avisa que nesta edição foram acrescentados mais alguns dados de sua vida. Parabéns Miguel, afinal de contas, você é um vencedor.

Sobrou até para os Beatles

Chamou a atenção na última semana a indicação do nome de Sérgio Nascimento de Camargo para presidir a Fundação Cultural Palmares. Dentre suas opiniões, ele disse que não existe racismo no Brasil. Já nesta semana houve a indicação do maestro Dante Mantovani para gerir a Funarte (Fundação Nacional de Artes). Dentro de sua linha de pensamento estão coisas como “rock leva ao aborto e ao satanismo” e que “os Beatles surgiram para implantar o comunismo”. Ambos foram indicados pelo governo Jair Bolsonaro.