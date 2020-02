PAINEL 04-02-2020

Elogio do ministro

Os serviços coordenados pelo supervisor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), Robson Santana, responsável pela regional de Caratinga, estão sendo alvos de elogios do ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. No último sábado (1), o ministro parabenizou a equipe pelos trabalhos feitos na BR-262, região de Abre Campo.

Retorno do Congresso

O Congresso Nacional iniciou ontem os trabalhos do ano legislativo 2020 em uma sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na solenidade, foi lida mensagem encaminhada pelo presidente da República ao Parlamento, com as prioridades do Executivo para 2020. Enquanto isso, em Caratinga a Câmara ainda está em recesso.

Encontro com o governador

O governador Romeu Zema recebe na manhã de hoje, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, ao lado do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, prefeitos mineiros de todas as regiões do Estado. Na ocasião será apresentado balanço das ações do Executivo estadual em 2019 e os projetos para 2020.

Guia Básico

Atento aos problemas que atingem os municípios mineiros, em consequência das fortes chuvas registradas no último mês, e antecipando as demandas que certamente chegarão até o órgão de controle, o Tribunal de Contas do Estado determinou a revisão, em caráter de urgência, de seu Guia básico para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, originalmente lançado em 2012. A nova versão será divulgada nos próximos dias.