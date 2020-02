PAINEL 03-02-2020

Educação

Secretária estadual de Educação, Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna se reuniu com diretora de Educação Básica da Rede Doctum, Ivana Leitão, na Cidade Administrativa, para conhecer o projeto educacional e a proposta pedagógica da Escola Líber para Caratinga, que traz de inovação no modelo educacional para a cidade e região. E ainda discutiram propostas de parceria entre a Instituição e o Estado.

Empregos

O DIÁRIO traz hoje balanço da geração de empregos em Caratinga no último ano. O município teve saldo de 1.251 postos de trabalho. O destaque foi o setor de serviços com saldo de 804 registros em carteira. Caratinga tem a agricultura como ponto forte, mas é o setor de serviços que está empregando e assim distribuindo melhor a renda em Caratinga.

Raul Soares

O 62º Batalhão de Polícia Militar está promovendo campanha para arrecadar donativos para Raul Soares, que foi uma das cidades mais devastadas pelas chuvas do último final de semana. Os raul-soarenses estão precisando de água, produtos de limpeza, mantimento para cesta básica e material para duas escolas que foram quase destruídas. Os donativos podem ser entregues na sede do 62º BPM, na base móvel da PM e nos quartéis e pelotões da unidade. Caso alguém queira fazer doação em dinheiro, foi aberta uma conta em nome da prefeitura de Raul Soares. Os dados são: conta 71024-4, agência 0710, operação 006.

ICMS e Fundeb

A primeira parcela do acordo entre a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o governo de Minas Gerais, com mediação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), para a quitação do confisco de R$ 7 bilhões da cota-parte dos municípios mineiros sobre os valores do ICMS e Fundeb foi pago ontem. Conforme lista divulgada pela AMM, Caratinga recebeu 1.180.992,94.

Esporte I

Para quem gosta de esporte, este final de semana promete, começando pelas finais do Australian Open de tênis. Na madrugada de hoje, a americana Sofia Kenin e a espanhola Garbiñe Muguruza (foto) decidem o torneio feminino de simples. Amanhã o austríaco Dominic Thiem e o sérvio Novak Djokovic disputam o título no masculino.

Esporte II

E para finalizar o final de semana, neste domingo (2), tem o Super Bowl com Kansas City Chiefs enfrentando o San Francisco 49ers. Promessa de grande jogo e confronto de estilos. O quarterback preciso, mas comedido, Jimmy Garoppolo (49ers) diante do imprevisível Patrick Mahomes (Chiefs). E mesmo para quem não gosta de futebol americano, vale pelo show, pois uma coisa que o americano sabe fazer é valorizar o seu produto. Esporte é bu$iness.