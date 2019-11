PAINEL 02-11-2019

Sondagem

O DIÁRIO de Caratinga realiza a sua primeira sondagem sobre as eleições de 2020. Ontem apresentamos dados de intenção de votos para prefeito. Hoje apresentamos os índices de aprovação do governo municipal e do legislativo municipal e quais lideranças das comunidades estão na boca do povo.

Sondagem II

Na sondagem de hoje o a aprovação de Dr. Welington apresenta um bom índice de 65,99%, sendo que ‘ótimo’ e ‘bom’ são quase um terço do eleitorado; ‘regular’ outro terço e a rejeição mais um terço. Assim um sim, um na dúvida e outro não.

Área rural

Como nos dados da sondagem de ontem, o prefeito Dr. Welington apresenta seus dados de aprovação melhor na área rural do município, onde atinge 71,52% de aprovação. Os índices de ‘ótimo’ e ‘bom’ atingem 41,72% demonstrando que o trabalho no campo está trazendo resultados positivos a administração municipal com reconhecimento nos distritos.

Vereadores

A aprovação dos vereadores atinge apenas 51,76, ao passo que no executivo a aprovação é de 65,99%. Essa não é uma peculiaridade desta gestão legislativa, apesar dos índices baixos, a Câmara atual tem melhor aprovação que as câmara anteriores, quando os índices de aprovação eram entre 30 a 40%.

Vereadores II

Outra constatação é que os índices de aprovação dos vereadores na área rural do município são melhores que na área urbana, tal qual a aprovação do executivo municipal. Será que já é um indicativo que os vereadores da área rural estão com resultados melhores do que os da área urbana? Dos 17 mais citados na sondagem, nove tem origem da área rural do município.

Surpresa

A grande surpresa entre os vereadores nesta sondagem foi o vereador Dete, que obteve 20 citações. Com citações na área rural, percebe que o trabalho do vereador vai além das fronteiras do distrito de Santa Efigênia, qualificando-o como um dos possíveis nomes a retornar em 2021.

Surpresa II

Outra surpresa apresentada na sondagem, nome novo da política, é Cleyton da Farmácia, que teve sete citações. Ele foi lembrado na região de Santo Antônio e São João do Jacutinga e, pelo visto, vem para brigar por uma das cadeiras do legislativo.

Surpresa III

O suplente de vereador João Catita não é lá uma surpresa, pois já nas eleições passadas apresentou boa votação. Só que agora está entre os graúdos da política e certamente poderá assumir uma das cadeiras diretas no legislativo, sem estar na suplência. Os números indicam que em Santa Luzia, por enquanto, ele está mais forte dentre as lideranças.

Vereadores

Alguns vereadores apareceram pouco na sondagem do DIÁRIO. É claro que uma sondagem de 607 entrevistados para um universo de 250 a 300 candidatos possíveis em 2020 para vereador pode não ter tanta margem de segurança, porém quando alguns nomes aparecem pouco na sondagem, é bom colocar as barbas de molho. Assim fica um alerta para os vereadores Helinho, Paulinho Barbosa e Neusa que apresentaram apenas com uma citação dentre os 85 citados. Vale o ditado “quem não é visto…não é lembrado!!!”.