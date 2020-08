PAINEL 02-08-2020

Mercado

O mercado de café teve mais uma semana agitada e em alta. Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque, referência para os negócios, continuaram subindo com força e consistência. Os com vencimento em setembro próximo, que haviam somado 610 pontos positivos na semana passada, subiram mais 1050 pontos. Os preços na bolsa foram subindo dia após dia, finalizando na sexta-feira (31 /07) com mais 360 pontos nos contratos para setembro, que fecham a semana valendo US$ 1,1895 por libra peso.

Reflexos

As razões para essa escalada nas cotações em Nova Iorque são as mesmas da semana passada. As incertezas climáticas trazem muita insegurança aos operadores. Os estoques de passagem do Brasil, maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor de café do mundo, em 30 de junho último, final do ano safra brasileiro 2019/2020, eram muito baixos, na prática zerados. Nossas exportações foram muito boas, recorde para um ano de ciclo baixo na produção, onde embarcamos 39,9 milhões de sacas de 60 kg, o segundo maior volume exportado pelo Brasil em um ano-safra, só perdendo para o que embarcamos em 2018/2019, 41,42 milhões de sacas de 60 kg. Para atender as necessidades brasileiras de café na exportação e em nosso consumo interno, tivemos de “varrer” os armazéns.

Exportações recordes

Neste novo ano-safra, de ciclo alto, operadores estão projetando que embarcaremos ao redor de 43 milhões de sacas, há quem no mercado comentam que os volumes podem chegar em 44 milhões. Nosso consumo interno deverá ficar entre 21 e 22 milhões de sacas. Portanto, chegaremos ao final de junho próximo, quanto terminará o ano-safra 2020/2021, novamente com estoques de passagem muito baixos e ai, o ano-safra 2021/2022 será de ciclo baixo. Não conseguimos mais formar um estoque de segurança e não podemos nem pensar em problemas climáticos sérios. Se tivermos uma quebra de safra, não teremos estoques de passagem suficientes para suprir com tranquilidade nossos importadores e nosso consumo interno.

Frente Fria

A frente fria que subiu esta semana não trouxe danos para os cafezais brasileiros, mas aumenta a cada dia a preocupação dos cafeicultores com o estado pós-colheita desses cafezais. Agrava o quadro a informação que não teremos tão cedo chuvas suficientes sobre essas lavouras.

Crescimento

A sensação de crescimento na procura por café por parte dos traders e informações sobre crescimento no consumo no exterior, também ajudaram a impulsionar as cotações em Nova Iorque. Na última semana executivos da Starbucks e da Nestlé deram declarações otimistas sobre o aumento na demanda.

Mercado físico brasileiro

O Mercado apresentou-se firme, procurado pelos compradores. Os preços subiram ao longo da última semana. As altas em reais foram sempre menores que em Nova Iorque. O interesse maior foi por lotes naturais de boa qualidade a finos. CDs foram menos procurados. Não se nota pressão vendedora, mas com a colheita avançando, aumenta dia após dia a oferta de lotes no mercado e o volume de negócios fechados. Os produtores continuam vendendo apenas o suficiente para fazer caixa para as despesas mais próximas, mas em ano de safra alta, e consequentemente despesas altas, é bom o volume de café que começa a chegar ao mercado.

Política

O prefeito Dr. Welington pagou nesta última sexta-feira (31) o salário do funcionalismo público municipal e a primeira parcela de 13º salário. Com toda esta crise que vem ocorrendo no país, o pagamento de parte da gratificação natalícia faz circular mais dinheiro no comércio de Caratinga e amenizar os problemas que o setor vem tendo desde o início da pandemia.

Pedro Leitão

O empresário do ramo de educação e ex-secretário de Estado, professor Pedro Leitão, recebeu parcela da oposição caratinguense para unir esforços. Pelo visto, as conversas avançaram por um lado, mas retornaram à estaca zero por outro.

Pedro Leitão II

Nos bastidores os comentários são que tem gente forte da política incentivando para que Pedro assuma as rédeas da oposição. Os analistas já dimensionam que a ida de Pedro para uma frente de oposição o tiraria do palanque da disputa em 2022, e para isso os “muy amigos” já o empurrariam para a candidatura de 2020. Resta saber se Pedro seria candidato a prefeito ou a deputado. Tem interesse de tudo quanto é forma!!!

Pandemia

Os casos confirmados de Covid-19 em Caratinga já ultrapassam de 800 e pelo visto não durará muito para que alcance a marca de mil casos. Todo cuidado e atenção os internados, em que as autoridades de saúde local vêm conseguindo administrar para não superlotar o sistema. Infelizmente nessa batalha contra o vírus perdemos 27 soldados até o momento. Vamos manter a vigilância para que os números desacelerem em Caratinga e região.

PT

O vice-presidente do PT Luciano Campos perdeu mesmo de vez os rigores burocráticos e incendiou o partido com o lançamento da pré-candidata Giuliane, que é sua esposa. E pelo visto, vem sido bem aceita nos grupos petistas. A dúvida se JB pode ser o candidato do partido, credenciou novas perspectivas, que até agora estão sendo bem aceitas e acolhidas com fervor. Como no PT os conflitos políticos são evidentes. Agora é esperar e ver os próximos capítulos.

PT II

Quem pouco tem se pronunciado sobre a possível substituição de JB a candidato a prefeito de Caratinga por Giuliane, é o experiente coordenador político Elói Beneducci. Ele, que coordenou a vitória de João Bosco em 2008, será que aceitou a proposta de Giuliane como nova estrela do PT?

PT III

Outro comentário nos bastidores do PT que o vice Luciano Campos atropelou as intenções do presidente Dadinho de levar a pré-candidatura de JB até o final. Luciano quer as discursões as claras e Dadinho desejaria as articulações com maior discrição? Parece que tem muita gente no partido querendo participar mais do processo.

Rominho Costa

O pré-candidato pelo PV, o vereador Rominho Costa, está na luta para conseguir apoio, mas se passaram vários meses e nenhum pronunciamento expressivo aconteceu. O que está acontecendo que Rominho não emplaca nas lideranças políticas? Sua aceitação junto ao eleitor é satisfatória, mas até agora sem apoio expressivo a sua pré-candidatura, apenas o presidente do partido Pedro.

José do Carmo

Dos pré-candidatos a prefeito, o que está com maior confiança e não abre mão de seu espaço é o ex-presidente do legislativo Zé Mugango. Nos bastidores os comentários são que Zé do Carmo está com o PSDB armado para ir pra luta, dê o que der!!!

Giovanni

Outra pré-candidatura que se vê como promissora, mas com adiamento das eleições estaria perdendo força por falta de expressão política, é a do vice-prefeito Dr. Giovanni. Apoiado por grupos fortes, Giovanni ainda não conseguiu mostrar para oposição que tem sim o nome que aglutinaria os adversos a Dr. Welington.

Vice

Dr. Welington de nada comenta sobre quem será seu vice!!! Nos bastidores os comentários são que o prefeito e o deputado Mauro Lopes voltaram a se aproximar. Agora fica aquela expectativa que o vice possa vir do MDB. E se vier, quem seria esse nome?

Elias da Saúde

Elias José de Oliveira, o ‘Elias da Saúde’ (PSL), que já exerceu o cargo de vereador, é pré-candidato ao legislativo caratinguense. Elias trabalha junto ao partido e faz planos para as eleições de novembro.

Alexandre Barros

Alexandre Barros também é pré-candidato a vereador pelo PTB. Alexandre foi funcionário da Câmara por 18 anos, e pretende colocar seu nome à disposição nas eleições desse ano.