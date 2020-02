PAINEL 02-02-2020

Notícias do mercado

As chuvas em abundância sobre os cafezais do sudeste brasileiro neste início de ano; informações que envolvem a propagação do surto de coronavírus pelo mundo, elevando a pressão sobre os mercados globais e a previsão de safra divulgada na última semana pela exportadora brasileira de café Comexim projetando a safra de café 2020/2021 do Brasil com um recorde de 67,7 milhões de sacas, bem acima das previsões de 62 milhões de sacas da CONAB, levaram os contratos de café na bolsa em Nova Iorque a terem mais uma semana de baixa. Caíram todos os dias até sexta-feira. Ontem, trabalharam e fecharam em alta moderada. No balanço da semana, os contratos com vencimento em março próximo na bolsa perderam 750 pontos.

Analisando

Analistas do setor comentam: “Apesar das boas chuvas, os fundamentos continuam apontando para uma situação apertada entre produção e consumo mundial. Essas chuvas devem propiciar que nossa safra 2020/2021 seja de fato de ciclo alto, mas não uma safra recorde, acima da de 2018. O consumo no Brasil e no mundo continua crescendo e teremos de usar toda nossa safra 2020/2021 para atender nossas exportações e o consumo interno brasileiro no novo ano-safra que se inicia em julho próximo. Em 2021 nossa safra será de ciclo baixo”.

Sem negócio

Com mais uma semana de baixa nas cotações em Nova Iorque, o mercado físico brasileiro continuou apresentando-se calmo, praticamente paralisado. Os poucos negócios fechados foram vendas de lotes pequenos de cafeicultores que precisaram vender por necessidade imediata de caixa. O mercado mostra grande interesse comprador, mas os exportadores repassam para suas ofertas as quedas na bolsa e assim, as bases de preços que oferecem não animam os cafeicultores a fecharem negócios. Na última semana, a diferença entre os pedidos dos produtores e a as ofertas dos exportadores ficou entre 40 e 50 reais por saca.

A procura de preço

Os produtores que deixaram para vender o que resta de sua produção no início de 2020, no novo ano fiscal, não se mostram dispostos a vender nos preços oferecidos. Sabem que é pouco o café da safra atual ainda em mãos de cafeicultores. Faltam cinco meses de embarques neste ano-safra e assim, cientes dos baixos estoques existentes, recusam as ofertas atuais. Querem aguardar preços no patamar que foi praticado em novembro e dezembro de 2019.

Cooxupé

As exportações de café da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, totalizaram 5,5 milhões de sacas de 60 kg em 2019, um grande avanço em relação às cerca de 3,9 milhões de sacas embarcadas em 2018. O setor vem crescendo a cada ano e a cooperativa segue neste passo.

Café

Na santa terrinha, se as chuvas foram um estrago para infraestrutura da região, nas lavouras de café há muito tempo não se via um janeiro chuvoso. Quem aproveitou a época e adubou, pode ter aproveitado a situação para ter hoje a lavoura sorrindo para o cafeicultor. Agora, resta é cuidar da ferrugem, porque tem muita umidade no ar, que favorece a disseminação da doença.

Preço

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 24, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 31, caiu nos contratos para entrega em março próximo 750 pontos R$ 42,50 por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na bolsa fecharam no dia 24 a R$ 609,64 por saca, e sexta dia 31 a R$ 581,70. Sexta-feira, nos contratos para entrega em março a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 115 pontos.

Mercado de Café safra 2018/2019 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 31/01/20 500,00 530,00 Fino/Extra 31/01/20 450,00 470,00 Boa Qualidade 31/01/20 430,00 450,00 Duro Fraco 31/01/20 420,00 430,00 Riados 31/01/20 400,00 420,00 Rio 31/01/20 390,00 400,00 Consumo Dura 31/01/20 390,00 410,00 Consumo Riada 31/01/20 380,00 390,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

Na santa terrinha do São João do Caratinga, o que muito se ouviu foi o fato do rio Caratinga ter conseguido comportar altos volumes de chuvas neste verão. Com quase todas as cidades alagadas na região, Caratinga não foi diferente, mas os estragos poderiam serem maior se a limpeza do rio não fosse feita. No tititi das conversas foi só agradecimento a Deus pelo livramento de nossa cidade.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga esteve nos distritos de Santa Efigênia e São João do Jacutinga promovendo uma prestação de contas de seu governo. O prefeito está sendo bem recebido nas comunidades e aproveita o momento para anunciar melhorias solicitada pelas lideranças locais.

Área rural

Na semana de muitas chuvas, o que se viu foram barreiras e deslizamentos de encostas por todo o município. Em algumas estradas mesmo o sol aparecendo com força, os atolamentos são constantes. O secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite, junto com os diretores José Corintho e Ciro Vasconcelos, encaminhou um relatório ao prefeito Dr. Welington para que fizesse uma frente na área rural, principalmente nas estradas, para viabilizar o escoamento da produção agrícola.

Ponte do Santo Antônio

Balançou e caiu!!! A ponte do distrito de Santo Antônio em Caratinga que liga a São Joãozinho em Ipanema, caiu com as chuvas. A ponte já estava interditada e foi aí que as chuvas derrubaram. Agora, resta mesmo às autoridades dos dois municípios se esforçarem para colocarem de pé.

Projeto

Nos bastidores da política, os comentários são que o prefeito Dr. Welington já estaria há mais de um ano em conversa com autoridades estaduais para liberar o projeto intermunicipal de recomposição de uma ponte nova. Agora, com a queda provocada pelas chuvas e a intenção do governo de um esforço conjunto, tem tudo para que seja anunciada uma ponte novo ao local. É aguardar!!!

Bagaleta

Quem demonstrou eficiência e zelo com a coisa pública neste momento difícil com a coisa pública, foi o ex-vereador Bagaleta, que hoje é superintendente de Transporte. Na madrugada, quando a chuva apertou e o alerta foi acionado, ele deslocou os carros da prefeitura para partes altas da cidade para evitar os imprevistos. A chuva não atingiu o pátio de estacionamento, mas valeu a preocupação e o reconhecimento da equipe. Parabéns!

Limpeza

Outro setor que também merece apreço da comunidade foi a equipe de limpeza pública municipal. Com os alagamentos na maior avenida comercial da cidade, a Olegário Maciel, a equipe no domingo à noite e madrugada lavou a rua, retirando barro e o mau cheiro, para que o comércio funcionasse na segunda-feira cedinho sem maiores transtornos. O susto se foi e a vida continuou! Parabéns a toda equipe.

Zelinha

Quem nada gostou do comentário que estaria flertando com a oposição foi Zelinha do Bairro Santa Zita. Ela, que é tida como uma das lideranças com possibilidade de ocupar uma cadeira no legislativo municipal em 2021, comentou que estará com Dr. Welington no palanque e acredita no sucesso da atual administração nas eleições de outubro.

DIÁRIO

A cobertura das chuvas que ocorreram em toda região de Caratinga é só elogios à equipe de jornalismo do DIÁRIO. Com 25 anos de experiência, a equipe foi para as ruas nos vários cantos da cidade e levou para você leitor e usuário a notícia quentíssima, na integra, em tempo real. Foram mais inúmeros acessos pelas redes sociais do DIÁRIO para saber o que aconteceu de verdade nestes dias de aflição! Que Deus abençoe toda equipe pelo dinamismo e dedicação.

Banco de Alimentos

A diretora de Abastecimento da Prefeitura de Caratinga Renata Pena, recebeu através do Banco de Alimentos, uma doação em torno de 10 toneladas de alimentos industrializado do projeto “Mesa Brasil” do Sesc. Os kits já estão sendo distribuídos para entidades filantrópicas do município e comunidades carentes. Renata comentou que o projeto faz parte do “Projeto Nacional de Combate à Fome” e esta é a maior doação de produtos industrializados que o Banco de Alimentos de Caratinga recebeu até o momento. A diretora ainda acrescentou que a equipe está trabalhando para receber mais doações do Brasil inteiro se for preciso. Parabéns à turma do Banco de Alimentos.

Luciano Campos

Quem esteve empenhado neste mês de janeiro no “V Curso de Férias para Educadores Populares” da Diocese de Caratinga foi o assessor parlamentar Luciano Campos e sua esposa Giuliane”. O curso foi um sucesso e a comissão organizadora já encaminhou aos parceiros carta de agradecimento pelo empenho de todos para o bom andamento das atividades.