Pai vê filho de 19 anos, morador de T. Otoni, morrer afogado em lagoa na zona rural de Poté quando andavam de barco

Correção: Segundo repassado por pessoas próximas a família ao @jornaldiarioteo , o jovem Vinícius não residia em Teófilo Otoni. Estas afirmaram ainda que no barco estavam apenas o pai, a vítima fatal e o amigo, contrariando as informações repassadas à imprensa pelas equipes de salvamento.

O jovem tinha 19 anos. Ele estava com o pai e um amigo da família na hora do incidente na fazenda da família

DA REDAÇÃO – O jovem Vinícius de Jesus Souza, 19 anos de idade, morreu afogado em uma lagoa na propriedade rural do pai, na tarde dessa quinta-feira (24), no Povoado Igrejinha Sagrado Coração, zona rural de Poté.

O local fica a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Poté.

O pai da vítima contou que estava na lagoa com um amigo e o filho. Eles utilizavam um barco improvisado para chegar na parte central da represa.

Quando chegaram ao destino, o pai pulou na água, deixando o filho e o amigo no barco, mas, quando olhou para trás viu que todos pularam na água também.

Ainda segundo o homem, o amigo conseguiu chegar à margem da lagoa, enquanto Vinícius começou a se afogar, e afundou.

O pai contou que tentou salvar o filho do afogamento, mas o cansaço nas águas impossibilitou o salvamento, e ele viu o jovem afundar, restando ao mesmo nadar até a margem, já exausto, para não se afogar também.

Os bombeiros foram chamados e o corpo de Vinícius foi encontrado a quatro metros de profundidade.

A perícia compareceu ao local. O corpo foi encaminhado ao IML de Teófilo Otoni.

A redação do @jornaldiarioteo enseja sinceros pesares à família e amigos enlutados por está triste tragédia. (Com informações do G1 dos Vales)

Fonte: Diário de Teófilo Otoni