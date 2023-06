Pai incentiva filho de 12 anos a esfaquear colega em escola em Engenheiro Caldas

Um adolescente, de 14 anos, levou um golpe de faca na tarde desta quinta-feira (22), na porta de uma escola no bairro Vila Rainha, em Engenheiro Caldas no Leste de Minas. De acordo com a Polícia Militar, ele foi esfaqueado por um menino, de 12 anos, que foi incentivado pelo próprio pai a cometer o crime.

A vítima foi socorrida para um hospital do município e não foi informado seu estado de saúde.

Segundo o Boletim de Ocorrência, testemunhas disseram à polícia que o pai ordenou o menino a não parar de atingir o adolescente com a faca. Ainda, segundo os militares, pai e filho fugiram depois do crime e não foram localizados até a última atualização desta reportagem.

No boletim de ocorrência ainda consta que, os dois adolescentes estudam da mesma escola, e tem desavenças pessoais há algum tempo.