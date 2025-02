Pai esfaqueia filho após confusão em bar

MIRADOURO – Um homem de 30 anos sofreu perfurações de faca na região do tórax após se envolver em uma briga com o próprio pai em Miradouro. A agressão aconteceu no fim da noite deste domingo (02).

Pai e filho teriam iniciado uma discussão em um bar do bairro da Grota após o filho discordar da quantidade de cachaça que o pai estava consumindo. Já do lado de fora do estabelecimento, os dois começaram a trocar golpes de faca, terminando com ambos feridos.

Populares acionaram o socorro, que encaminhou imediatamente o filho para o Hospital São Paulo com cortes e perfurações de faca na região dos pulmões, e passou por procedimento cirúrgico. Já o pai foi socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com cortes no rosto e corpo, e também foi levado para o hospital em Muriaé.

Ambos seguem internados sob avaliação médica.

Rádio Muriaé – Foto: Portal Miradouro