Pai é suspeito de estuprar filha de três anos na Grande BH

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de três anos em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (13). A mãe da menina desconfiou do abuso ao vesti-la. A criança teria passado o dia sob responsabilidade do pai, enquanto a mulher trabalhava.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança relatou à equipe que, ao preparar a menina para dar banho, percebeu algo incomum na sua vagina. Como ela conta, a criança teria dito, então, que o pai a teria tocado. Sua filha havia passado o dia com o pai, uma vez que ela estava trabalhando. Preocupada, a mulher levou a filha até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Na UPA, o exame médico constatou anormalidade, e a polícia foi acionada enquanto a criança era transferida para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens para que fosse feito outro exame com especialista. A menina ficou sob orientação médica, no aguardo do serviço social.

De acordo com o relato da mãe, ela já havia percebido machucados parecidos na vagina da filha, mas os médicos não haviam constatado violência.

O pai foi localizado pela polícia e, aos militares, admitiu que a filha estava sob sua responsabilidade no dia, mas disse que somente por algumas horas, uma vez que a menina também tinha ficado com sua cunhada. Ele disse que o contato com a criança foi somente durante a troca de fralda. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia, mas não foi preso.