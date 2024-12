Pai e filho vão conter passageiro exaltado e ação resulta em morte

MANHUAÇU – Ação de um pai, 35 anos, acompanhado de seu filho, 17, resultou na morte de um homem, 31 anos. Ele estava exaltado e a dupla o imobilizou. O caso é investigado pela Polícia. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira (10) em Realiza, distrito de Manhuaçu.

A Polícia Miliar recebeu informações, através do 190, dando conta que um indivíduo estaria exaltado no interior de um ônibus, tentando agredir os passageiros e que o ônibus estaria próximo ao terminal do distrito de Realeza.

No local, os militares fizeram contato com o motorista e passageiros do ônibus que seguia da cidade de Guarapari/ES para Belo Horizonte e levantaram informações que o indivíduo estaria causando tumulto, brigas e provocações no interior do ônibus, chegando a agredir uma passageira, momento em que dois passageiros, sendo o pai e filho, conseguiram conter e imobilizar o indivíduo, mantendo-o contido até a chegada no terminal rodoviário.

Porém, ao ser realizado contato com o homem imobilizado no interior do ônibus, foi observado pelos policiais que ele estava sem reações aparentes, sendo acionada equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro à vítima. Mas após realizar manobras de reanimação foi constatado o óbito da vítima.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe.

Diante dos fatos, os envolvidos na ação foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.