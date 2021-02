Pai e filho fazem balanço das últimas competições

DA REDAÇÃO – Antônio Rodrigues e seu filho Rafael Tobias fazem balanço de suas últimas competições. O ano que se passou limitou as provas de atletismo, mas eles esperam que aos poucos, tudo volte à sua normalidade.

Rafael Tobias

Rafael começa falando que, “2020 foi um ano difícil por causa da pandemia, a maioria das corridas foi cancelada”. Ele tinha planos para o ano que passou, afinal havia acabado de se recuperar de uma lesão e estava se preparando para uma grande prova. “Iria correr a meia maratona de São Paulo, porém a prova foi adiada para 2021”, lamenta.

Diante de tantos contratempos, Rafael Tobias só pôde participar de uma prova. “Participei da 3ª Trail Run no dia 22 de novembro aqui em Caratinga, com a largada e concentração em frente a padaria Colombo às 9h, percurso subindo a pedra Itaúna, passando pela rua Nossa Senhora de Lourdes, percurso bem difícil, uma prova mais de estratégia e resistência do que velocidade. Fiquei em segundo lugar geral, meu pai (Antônio Rodrigues) foi o segundo na faixa etária de 60 acima”.

Rafael Tobias agradece ao patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.

Antônio Rodrigues

Antônio Rodrigues também faz o seu balanço. Ele participou da Corrida dos Bombeiros em Ipatinga, onde ficou na sexta colocação em sua categoria; foi segundo em sua categoria na 7ª Vila Velha Night Run e também competiu na corrida do 82º aniversário de Governador Valadares, onde foi primeiro em sua categoria.

Antônio Rodrigues também agradece o patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.