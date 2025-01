Pagamento por foto da íris atraiu meio milhão de brasileiros, com foco na periferia de SP, até ser barrado pelo governo

A adesão era facilitada pela localização estratégica dos pontos — perto de estações de metrô e trem, além de terminais de ônibus — e à expansão para os extremos da cidade. A maioria das unidades fica fora do Centro expandido da capital.

“Se a gente pensa numa cidade como São Paulo e o que a gente está propondo é criar uma ferramenta para toda a humanidade, a última coisa que a gente pode fazer é se limitar à Faria Lima”, disse Tozzi, se referindo à avenida que abriga bancos, startups e empresas de tecnologia.

O crescimento do projeto chamou a atenção da ANPD, que já tinha pedido explicações sobre o procedimento.

Na União Europeia, a autoridade de proteção de dados da Baviera, na Alemanha, determinou a exclusão de dados em todo o bloco, ainda que a World afirme que não fica com os registros das íris.

Segundo ela, o dado é codificado, fracionado e guardado por parceiros, incluindo universidades estrangeiras.

Especialistas em direito digital e tecnologia ouvidos pelo g1 levantaram preocupações com a clareza das informações que são dadas para os participantes — e se eles realmente estão cientes de como o projeto funciona. E sobre o que será feito com os dados no futuro

Fácil de fazer, difícil de explicar

➡️ Fazer o registro é relativamente simples:

baixar o aplicativo World App, fazer um cadastro que não exige nenhuma informação pessoal e aceitar os termos e a política de privacidade;

escolher local, data e horário para a verificação da íris;

no ponto de verificação, assistir a um vídeo sobre inteligência artificial, privacidade e prova de humanidade;

nesse local são tiradas três fotos (uma do rosto e uma de cada um dos olhos) com a Orb, câmera de alta definição que escaneia a íris;

ainda no local, a pessoa precisa tirar uma selfie dentro do World App, com o celular dela conectado ao wi-fi do projeto; isso é para confirmar que é a dona do celular é a mesma que acabou de fazer as fotos na Orb

Até esta sexta-feira (24), o participante também deveria informar se desejava receber criptomoedas Worldcoin (o projeto tem sua própria moeda virtual).

O montante pode variar, mas, na última semana, eram 48 moedas (R$ 615, na cotação de 24 de janeiro); 20 moedas eram liberadas 24 horas após o escaneamento da íris. As outras 28 moedas são distribuídas mensalmente, ao longo de um ano.

Se o processo para fotografar a íris é rápido, entender o destino dos dados e as implicações disso é desafiador até para quem tem familiaridade com o tema.

A partir do registro da íris com a Orb, o que acontece, segundo Tozzi, da Tools for Humanity. é:

as fotos viram um código numérico que é criptografado ainda na Orb;

esse código é enviado para o celular da pessoa: ela passa a ser dona dessa “impressão digital”;

o mesmo código é quebrado em vários fragmentos e é armazenado em diferentes servidores de “terceiros confiáveis”.

por fim, ele é apagado da Orb.

A ideia da World de enviar os códigos fracionados para parceiros é descentralizar essa rede.

Os “terceiros confiáveis”, que recebem esses dados em pedaços, são as universidades de Berkeley (Estados Unidos) e Erlangen-Nürnberg (Alemanha) e a empresa inglesa de blockchain Nethermind.

“Cada fragmento é enviado para um servidor diferente de colaboradores. É impossível reconstruir esse código”, disse Tozzi. “Tudo isso é feito para garantir a privacidade, a segurança e que esse processo seja anônimo para todos os usuários”.

No entanto, se a World não retém os registros de íris, por que está investindo tanto e pagando para quem aceita participar?

O plano é ampliar cada vez mais essa rede de “impressões digitais”, ainda que fiquem guardadas (aos pedaços) com os parceiros da World.

No momento, a iniciativa não tem integração com aplicativos muito conhecidos.

Futuramente, se empresas, como bancos, e governos entenderem que é uma boa usar a íris como forma de diferenciar humanos e robôs, o projeto estará pronto para prestar o serviço, contando com um banco de dados bastante vasto (as pessoas que já têm suas íris registradas).

Por exemplo, se uma rede social decide incluir esse modelo como opção de entrada no perfil, em vez de login e senha, ela sabe que já existem milhões de usuários aptos, pelo protocolo World. Até a última divulgação, em 10 de janeiro, eram 10 milhões no mundo.

“A infraestrutura está sendo criada para que a solução exista antes da necessidade. Porque, quando a necessidade chegar, talvez seja muito tarde a gente querer construir algo do zero”, afirmou Tozzi.

Segundo a World, é possível contar com esse tipo de “impressão digital” para para evitar robôs em redes sociais, jogos e aplicativos de bancos e relacionamento, além de deepfakes em chamadas de vídeo e fraudes em programas sociais de governos.

As críticas dos especialistas

Para o especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja, a explicação de que os dados dos usuários são fragmentados e armazenados em vários servidores não reduz as preocupações sobre o projeto.

“Do ponto de vista técnico, esse argumento não faz sentido. O problema central não é onde os dados estão guardados, mas sim os termos de uso e o que será feito com eles no futuro”, afirmou.

“Eles exibem dois vídeos e colocam seu olho no aparelho que eu também não sei o que significa. Eu vou procurar entender, porque foi do nada [que eu vim escanear]. Até agora eu estou viajando”

— Josinaldo Diniz, de 46 anos, que escaneou a íris neste início de ano

O “termos e condições” e a política de privacidade da World, que aparecem no aplicativo quando a pessoa vai se cadastrar, são documentos longos que tratam sobre tudo ligado à rede, incluindo a carteira digital, os apps integrados ao World App e os pontos de verificação.

Para Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital, esses “termos e condições” contêm cláusulas que podem ser consideradas abusivas e leoninas (que favorecem apenas uma das partes) pela legislação brasileira.

No documento, a World não garante que os “serviços” serão exatos, completos, confiáveis ou atuais, e adianta que, na medida do permitido por lei, não será responsável por quaisquer danos “indiretos”, “punitivos” e “incidentais” causados ao usuário.

O texto também isenta a empresa de responsabilidade por “erros, lapsos ou imprecisões no nosso Conteúdo” e até mesmo por “ações dos Operadores da Orb”.

“Eles se eximem de responsabilidade se houver ataque hacker que altere os dados dos usuários, inclusive se através dos serviços deles o usuário for contaminado por um vírus”, aponta a advogada.

Em julho, a província de Buenos Aires, na Argentina, multou a World em 194 milhões de pesos (cerca de R$ 1,1 milhão) por concluir que os termos de uso da iniciativa tinham cláusulas abusivas.

Peck também diz que o aplicativo da World não tem informações claras, o que é exigido pela LGPD. “Não é fácil para uma pessoa comum compreender que está realizando uma transação com criptomoedas. Há uma mistura de idiomas, com trechos em português de Portugal e outros em inglês”.

Rafael Zanatta, diretor da Data Privacy Brasil, organização que atua na área de privacidade, o fato de muitos registrarem a íris sem saber como o projeto funciona é, em si, uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).