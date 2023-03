Padre que estava desaparecido é encontrado morto

DA REDAÇÃO – O corpo do padre Douglas Ferreira Leite, 35 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (9). O religioso estava desaparecido desde a última terça-feira (7). Ele era sacerdote na Paróquia Santa Bárbara, em Fervedouro.

O religioso havia saído com destino ao município de Divino, onde participaria de um mutirão de confissões. Mas ele não chegou à cidade. Os policiais civis estavam em investigações desde a quarta-feira. E nesta quinta-feira, após o veículo do religioso ser localizado, às margens da BR-116, em Miradouro, o corpo de padre Douglas foi encontrado em um barranco, no distrito de Bicuíba, em São Francisco do Glória.

A Perícia Técnica da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé. A PC continua com as investigações para saber o que realmente aconteceu com o padre.

Conforme reportagem publicada pelo Portal Uai, o padre havia pegado um dinheiro emprestado com outro religioso da paróquia Santa Helena, no município de Caputira. “Ele não revelou o que faria com esse valor, mas parecia muito preocupado com alguma coisa”, disse o padre ouvido reportagem.

De acordo com reportagem do G1 Zona da Mata, “Os investigadores não descartam a possibilidade de suicídio. A hipótese mais provável, e que ainda depende de verificação conclusiva, conforme a polícia, é que ele vinha sendo vítima de um golpe de extorsão e foi chantageado pelo criminoso”.

O caso está sendo investigado pela 34ª Delegacia de Polícia de Miradouro, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Muriaé. Porém até o final dessa edição, nenhuma informação oficial tinha sido passada à imprensa.

Velório e sepultamento

Padre Douglas Ferreira Leite é natural de Conceição de Ipanema foi ordenado sacerdote em 15 de agosto de 2021, pelo bispo Emanuel Messias de Oliveira, da Diocese de Caratinga. Ele estava à frente da Paróquia Santa Bárbara, a pouco mais de cinco meses.

O velório está previsto para acontecer nessa manhã em Fervedouro, com missa às 7h. Depois será feito o cortejo para Conceição de Ipanema, onde haverá missa de exéquias às 15h, seguida do sepultamento no cemitério daquela cidade.