Padre morre em acidente na BR-267

William Grôpo atuou como professor antes de se tornar sacerdote

DA REDAÇÃO – Padre William Grôpo da Silva tinha 57 anos e morreu em um acidente de carro na BR-267, próximo ao trevo de Liberdade, cidade onde atuava como vigário paroquial.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o resgate foi acionando por volta das 9h45 desta segunda-feira (27), recebendo informações que um veículo teria saído da pista e descido uma ribanceira, em uma curva acentuada da rodovia. No momento da chegada da ambulância, o padre já havia morrido.

Padre William era natural de Cataguases, mas viveu grande parte de sua vida em Muriaé, onde trabalhou como professor nas décadas de 80 e 90 antes de se tornar padre. Sua família atualmente reside no município.

Ele foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Juiz de Fora em 2003 e passou por diversas paróquias, antes de finalizar sua vida no Santuário Basílica de Bom Jesus do Livramento em Liberdade.

2003 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário (distrito de Rosário de Minas, em Juiz de Fora) –

2003 – Paróquia São Sebastião (Bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora)

2004/2005 – Paróquia Nossa Senhora das Estradas (Igrejinha, em Juiz de Fora) e Paróquia Nossa Senhora do Rosário (distrito de Rosário de Minas, em Juiz de Fora)

2009 – Paróquia Nosso Senhor do Bonfim (Aracitaba)

2013 – Paróquia Santa Teresinha (Juiz de Fora)

2018 – Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lima Duarte)

2024 – Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento (Liberdade)

O arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira publicou nota lamentando a morte do padre: “Dolorosa notícia nos chegou há pouco. Enviamos à família e aos paroquianos nossos sentimentos de muito pesar, confiando sua alma a Deus Nosso Senhor, que nos ressuscitará no último dia. Rezemos todos”.

O corpo de Padre William será velado na Matriz São Paulo, em Muriaé, e logo após passará por uma missa de corpo presente antes de ser sepultado no Cemitério Senhor do Bonfim. A Santa Missa será celebrada pelo padre Márcio Aurélio Neves, pároco da Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, onde William Grôpo atuava como vigário.

Ainda não há informações sobre horários, visto que o corpo não foi liberado pelo IML.

Segundo o arcebispo de Juiz de Fora, no domingo acontecerá uma Missa de Sétimo dia: “Comunico, sensibilizado, que presidirei Missa de 7º dia, Domingo próximo, às 19 horas, no Santuário Basílica do Bom Jesus do Livramento, em liberdade, para a qual convido os padres e diáconos que puderem estar presentes e a todo o povo fiel. Paramentos brancos do centenário diocesano-liturgia da Apresentação do Senhor.”

Fonte: Rádio Muriaé