Padre Jamir é empossado pároco na Paróquia Santa Bárbara em Fervedouro

No último dia 29 de março, quarta-feira, a Paróquia Santa Bárbara em Fervedouro se reuniu para a Santa Missa de Posse do novo Pároco, Padre Jamir Pedro Sobrinho.

A celebração contou também com a presença de padres e uma porção do povo de Deus.

A Santa Missa ocorreu em Clima de Oração e cheia de esperança por parte dos paroquianos desta comunidade que aguardavam ansiosos a chegada de seu novo Pároco, Pe. Elias Dorneles leu a provisão. Pe Antônio presidiu a celebração de posse.

Pedimos a Santa Bárbara que cubra de bênçãos o novo pároco.

Fonte: Diocese de Caratinga