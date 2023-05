Padre Bismarque destaca expectativa para assumir Paróquia de Santo Antônio de Pádua

CARATINGA- Padre Bismarque Maciel de Oliviera vai assumir a Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Bairro Santo Antônio em Caratinga. A capela será elevada a paróquia no dia 13 de junho.

Com quase dois anos de ordenação, padre Bismarque já atuou como diácono e vigário paroquial na Paróquia Divino Espírito Santo. Há um ano e quatro meses está na Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Limoeiro, na função de vigário paroquial, ainda exercendo as funções de assessor jurídico da diocese e chanceler da cúria.

Ele relata o sentimento ao receber o convite para assumir uma paróquia, pela primeira vez. “Com grande surpresa, não estava previsto para assumir agora, mas, dom Emanuel quando perguntou se eu aceitava, prontamente tive sim, apesar dos desafios que são bem maiores do que vigário, pároco é pastor próprio da comunidade, então, ele carrega nos ombros o peso e a responsabilidade de cuidar de toda aquela porção do povo de Deus. Fiquei muito feliz por conta de Santo Antônio, até porque é um grande estudioso das sagradas escrituras, muito sábio, mas, também muito humilde. Que ele interceda por nós no nosso ministério junto a Paróquia de Santo Antônio de Pádua de Caratinga”.

Conforme padre Bismarque, a comunidade está bastante empenhada nos preparativos para o dia 13 de junho. “Quando uma comunidade é elevada à categoria de paróquia, ela precisa de ter umas questões observadas com detalhes, tanto no ambiente litúrgico da igreja, que vai ser matriz, como na própria estrutura, já que vai receber o padre para morar, então tem que ter a casa de residência paroquial, já que o pároco tem a obrigação de morar dentro do território de sua paróquia. E, além do mais, todos os espaços necessários, já que os trabalhos pastorais também ganham uma grande proporção e isso vai sendo, aos poucos, catequese, organização do escritório paroquial para atendimentos dos fiéis, etc. Então, a comunidade está empolgada, ao mesmo tempo ansiosa por este momento de ser de fato instalada a paróquia, já que foi criada a 1° de maio”.

Padre Bismarque finaliza deixando uma mensagem para a comunidade, que em breve será paróquia. “A toda a comunidade de Santo Antônio e também não podemos deixar de alcançar a comunidade da região de Dom Lara, que incorporou o território paroquial da Paróquia de Santo Antônio e que Nossa Senhora Imaculada Conceição é nossa copadroeira e a igreja de Dom Lara é nossa comatriz. A todos vocês deixo a mensagem de fé, esperança e caridade, para que juntos a Paróquia de Santo Antônio vai aprendendo a ser paróquia comigo e eu vou aprendendo a ser pároco com o povo”, finaliza.

A PARÓQUIA

O território da Paróquia Santo Antônio de Pádua compreenderá os bairros Santo Antônio, Maria da Glória e Monte Líbano; os loteamentos Boa Vista (Portelinha) e Esperança II; distritos de Dom Lara e São Geraldo; córregos Pé da Serra, Água Santa, Esbirro, Forquilha, Fundacinha e Km 600 (Bom Jesus do Galho).

A Paróquia Santo Antônio de Pádua de Caratinga terá as seguintes comunidades, igrejas e oratórios: Divina Misericórdia; Nossa Senhora Aparecida (Córrego Água Santa); Nossa Senhora Aparecida (Distrito de Dom Lara); Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Distrito de Dom Lara); Nossa Senhora do Rosário (Córrego Pé da Serra); Nossa Senhora do Rosário (Patronato); Divino Pai Eterno (Esperança II); Sagrado Coração de Jesus (Córrego Esbirro); Santa Rita de Cássia (Córrego Esbirro); Santo Expedito; São Bento; São Francisco de Assis (Km 600, Bom Jesus do Galho); São Geraldo (Distrito de São Geraldo); São José (Distrito de Dom Lara); São Sebastião (Córrego Água Santa); São Sebastião (Córrego Fundacinha); e São Vicente (Córrego Forquilha).