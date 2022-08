Padrasto é suspeito de estuprar enteada de sete anos na região

A criança só tomou coragem de relatar o ocorrido, segundo a Polícia Militar, depois que ela assistiu um vídeo na escola sobre abusos sexuais

CARATINGA – Mais um caso de violência sexual é investigado pela Polícia Civil em Caratinga, desta vez o suspeito é um homem de 36 anos. Ele foi denunciado pela enteada de apenas sete anos de idade, na tarde de quinta-feira (11). A criança só tomou coragem de relatar o ocorrido, segundo a Polícia Militar, depois que ela assistiu um vídeo na escola sobre abusos sexuais.

A vítima é residente na área do município de Caratinga, mas em uma comunidade perto de Ipatinga. Com a informação do suposto crime, os PMs foram até a casa da vítima e conversaram com a mãe da criança. A mulher alega que a filha relatou, na noite de quarta-feira (10), o que teria ocorrido depois que assistiu um filme educativo na escola.

A mulher ficou com medo de ter sido uma imaginação da criança, mas iria levá-la para ser examinada por um médico. A menina confirmou a situação que estaria ocorrido há algum tempo e que teria sido cometido pelo homem que considera como pai. Ela não sabe que o homem é padrasto.

A criança, depois de assistir o vídeo educacional, relatou a situação para a professora e, em seguida, para a família. Os abusos sexuais, segundo a vítima aconteciam quando a mãe não estava em casa ou quando, durante a noite, a mulher estava dormindo.

A menina ainda relatou que no dia 3 de agosto passado teria sido molestada sexualmente pela última vez. Este dia foi quando a mãe dela e o padrasto se casaram em um casamento coletivo na região.

O suspeito foi abordado pela PM e, segundo os militares, não confessou e nem negou, alegando apenas que vai aguardar os exames de corpo delito na criança. Mãe e filha foram encaminhados para uma outra casa, em Ipatinga, enquanto o caso é acompanhando pelo Conselho Tutelar de Caratinga. O caso será investigado pela Polícia Civil de Caratinga.

Fonte: Diário do Aço