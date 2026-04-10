UNEC promove curso de Libras e fortalece cultura da inclusão

CARATINGA – Mais do que aprender uma nova língua, trata-se de construir pontes. Teve início nesta semana, no Centro Universitário de Caratinga (UNEC), o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), reunindo alunos movidos por um propósito em comum: tornar a comunicação mais humana, acessível e inclusiva.

A iniciativa nasce do reconhecimento de que a inclusão começa pelo diálogo e que toda forma de comunicação carrega, antes de tudo, respeito e empatia. Em sala, os primeiros gestos vão além dos sinais: representam abertura, escuta e a disposição de enxergar o outro em sua totalidade. Durante o encontro inaugural, os participantes foram apresentados aos fundamentos da Libras, com aprendizado dos sinais básicos e das estruturas iniciais da língua. As aulas são conduzidas pela professora Gabriella Coelho, que guia os alunos em uma jornada que une técnica, sensibilidade e consciência social.

Com duração prevista até dezembro, o curso integra as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC e se consolida como uma ferramenta potente de transformação. Aberta ao público, a formação acolhe desde iniciantes até profissionais que desejam ampliar suas práticas e atuar de forma mais inclusiva em diferentes contextos. Mais do que qualificação, a proposta reafirma um compromisso: o de construir uma sociedade onde ninguém seja silenciado pela falta de acesso à comunicação. As inscrições seguem abertas, convidando novos participantes a fazer parte desse movimento que traduz, em gestos, a força da inclusão.

As inscrições permanecem abertas e podem ser realizadas pelo site: unec.edu.br pelo menu de extensão.