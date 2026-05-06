EDITAL DE INTIMAÇÃO

Câmara Municipal de Inhapim

Processo Político-administrativo nº 03/2025

Denunciado: EDIMILSON PEREIRA LIMA

Denunciante: SANDRO ADRIANO OLIVEIRA SILVA

Edital de intimação para oitiva – prazo 24 horas

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, na Câmara Municipal de Inhapim, tramita os autos supramencionados, e, por este meio, intima-se o sr. EDIMILSON PEREIRA LIMA, a contar da publicação deste edital, para ser ouvido, às 17:00 horas, do dia 08/05/2026 (sexta-feira), na sede da Câmara Municipal de Inhapim, como último ato instrutório do processo (parte final do inciso III, do artigo 5º, do DL 201/1964). Dado e passado nesta cidade e comarca de Inhapim, aos 06 dias do mês de maio de 2026.

Paulo Henrique Soares de Morais

Secretário do Legislativo