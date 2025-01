Padastro é linchado ao tentar estuprar enteada com síndrome de down no dia da morte da mãe dela

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para o caso de estupro de vulnerável. Quando a equipe chegou ao local, encontrou uma confusão generalizada, com o homem sendo espancado por vizinhos. Ele foi socorrido inconsciente para a Santa Casa, enquanto um vizinho foi socorrido após sofrer uma facada na mão por parte do suspeito durante as agressões.

Na presença dos policiais e acompanhada de um pastor e da esposa dele, a jovem alegou que possui síndrome de down e que a mãe morreu nessa quinta-feira por cirrose. Por não ter outros familiares próximos, ela resolveu contar aos vizinhos e amigos que há aproximadamente duas semanas, ou seja, desde que sua mãe foi internada, começou a sofrer abusos sexuais por parte do padrasto. A jovem afirmou que era forçada a manter relações com o homem, que ele inclusive filmava as relações forçadas. Ainda segundo o relato da jovem, o padrasto a importunava e lhe dizia que ela não poderia contar sobre os abusos para ninguém. Ela ainda sofria chantagem emocional e importunação constante por parte do padrasto e que ele, nessa quinta-feira, no dia que a companheira morreu, tentou manter relação sexual com a enteada.

Nas últimas duas semanas, a vítima alega que foi estuprada duas vezes. Em uma das vezes, o agressor não usou preservativo. Ela presenciou o padrasto ser linchado e agredido com tijoladas por moradores da região. Um vizinho, que levou facada na mão durante o espancamento do suspeito, contou que soube que a jovem sofria abusos sexuais por parte do padrasto e que o homem mostrava a filmagem dos abusos para outras pessoas. Ele, inclusive, alega que viu as imagens no celular do suspeito. Ao tomar conhecimento e ficar revoltada sobre o caso, a vizinhança se juntou para agredir o homem. Esse vizinho, de 36 anos, foi preso por linchamento e chegou a chutar o compartimento de preso da viatura, causando avaria na grade lateral interna do xadrez.