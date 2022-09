Paço municipal em Inhapim recebe novo telhado

INHAPIM – O edifício Dr. Guilhermino de Oliveira, sede da prefeitura de Inhapim, está recebendo uma nova cobertura em aço e telhas galvanizadas. O objetivo é eliminar completamente as infiltrações que o telhado em amianto proporcionava.

Construído pelo ex-prefeito Dr. Guilhermino de Oliveira, o edifício por muitos anos foi sede educacional, e a partir de 2012 deu lugar ao Paço Municipal.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a intervenção foi necessária para conservar o edifício e eliminar as infiltrações que, principalmente no período chuvoso ocorriam. “O telhado antigo em amianto já estava bastante deteriorado, com diversas infiltrações devido aos buracos. O novo telhado irá conservar este patrimônio tão caro a todos nós inhapinhenses. O edifício histórico “Guilhermino de Oliveira” faz parte de nossas vidas” finalizou o prefeito.

Assessoria de Comunicação