Paciente da UPA é transferido em aeronave dos bombeiros militares para Poços de Caldas

CARATINGA –Um paciente de 60 anos que estava internado na Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga –UPA, foi transferido na tarde desse domingo (23) para Poços de Caldas na aeronave do Corpo de Bombeiro Militar.

De acordo com informações obtidas junto a UPA, o paciente reside em Entre Folhas, e deu entrada na madrugada da última terça-feira (18), acompanhado do filho com relato de paresia (paralisia) à direita, afasia (alteração na capacidade de falar) de início súbito. O homem foi encaminhado imediatamente para a sala de emergência com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral)

Depois de realizada a tomografia de crânio, foi possível observar sinais de hemorragia extensa. O paciente foi avaliado por um neurologista que indicou uma neurocirurgia, sendo feito cadastro no Sus Fácil para sua transferência para uma unidade de saúde onde o procedimento pudesse ser realizado.

Na noite da última quinta-feira (20), saiu a transferência do paciente para o hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas. Considerando a distância e a gravidade do quadro, a diretoria da UPA solicitou transporte aéreo, recebido pela equipe do BOA (Batalhão de Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiro Militar, de Belo Horizonte.

A transferência estava marcada para o último sábado (22), que não foi feita por conta de uma intercorrência, mas no domingo(23), o paciente foi transferido.

BOMBEIRO MILITAR

O sargento Jonieldis destacou que o Corpo de Bombeiro Militar está preparado para as diversas naturezas de ocorrências, inclusive com empenho de aeronaves. “Foi feita a solicitação de empenho do BOA, do Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais, que através desse apoio em convênio com o SUS Fácil, Transportou o paciente que estava na Upa para Poços de Caldas. Uma viagem que de veículo demoraria em torno de até 10 horas, foi feita em uma hora e meia, com a tripulação daquela aeronave, que possui todos os equipamentos necessários para o transporte seguro e eficiente, que tem o objetivo de trazer conforto e atendimento especial para pacientes dessa natureza”, explicou o bombeiro militar.

Ainda segundo o sargento Jonieldis, com apenas um acionamento do chefe de serviço é possível solicitar o apoio da aeronave que sai de Belo Horizonte, e chega em Caratinga em no máximo 40 minutos.