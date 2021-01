Somente nesta segunda-feira (11), foram entregues mais de três toneladas de produtos em Caratinga

CARATINGA- O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está de volta ao município após dois anos sem projetos executados. De acordo com a prefeitura, com a redução do recurso federal, tornou-se cada vez mais difícil conseguir a aprovação das propostas das associações de produtores, tendo sido o último projeto finalizado em abril de 2018.

Em 2020, a equipe do Banco de Alimentos de Caratinga, que atua como Unidade Recebedora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o programa, conseguiu a aprovação de seis propostas, beneficiando seis associações de produtores da Agricultura Familiar de Caratinga. Com os produtos recebidos semanalmente, o Banco atende a rede socioassistencial previamente cadastrada.

Somente nesta segunda-feira (11), foram entregues mais de três toneladas de produtos. O cadastro de entidades sociais aptas a receberem doações é feito anualmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato através dos números (33) 3329-8052 (Secretaria Municipal de Agricultura) ou (33)3329-8118 (Banco de Alimentos de Caratinga).