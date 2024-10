OUVIR, AGIR E MUDAR

Filipe da Farmácia, eleito prefeito de São João do Oriente, propõe uma nova era de transformação para o município

CARATINGA- No último dia 6 de outubro, os eleitores de São João do Oriente foram às urnas e elegeram, com 3.198 votos (55,81% dos votos válidos), Filipe da Farmácia (PSDB) como o novo prefeito da cidade.

Farmacêutico, empresário e filho da terra, Filipe concorreu pela primeira vez ao cargo e conquistou a confiança da população ao propor uma nova era de transformação e mudança para o município, que conta com mais de 7.000 habitantes. A vitória representa não apenas o desejo por renovação, mas também a esperança de uma gestão comprometida com o desenvolvimento local e a melhoria de vida para todos os moradores.

Em entrevista ao DIÁRIO, Filipe destacou suas raízes em São João do Oriente e sua trajetória profissional e que também escolheu para empreender. “Saí de lá apenas para estudar. Estudei no Vale do Aço, na Unileste e voltei, já montei minha primeira empresa, a farmácia, aos 20 anos de idade. E fui ali desbravando, realmente conhecendo o mercado. A partir daí fui crescendo, vi que ser só farmacêutico não me daria esse corpo na parte gerencial e parti para fazer cursos de gestão e isso me deu mais conhecimento para conseguir abrir novas empresas. Hoje, eu e minha esposa temos três empresas na cidade, um laboratório, uma construtora e a farmácia”.

Ele ainda destaca como recebeu o convite para ingressar na política e que o desejo de fazer mais por sua terra natal, lhe motivou nessa decisão de concorrer às eleições. “Como sou muito conhecido, entroso com a com a turma do esporte, acho que foi isso também que fez essa popularidade de ser convidado a entrar na política. Recebi esse convite e acabei dando não pra política, achava que não era o momento, mas, com aquela vontade de fazer algo diferente para cidade acabei mudando de ideia, então, em meados de junho deste ano resolvi aceitar ali o convite e realmente sair da minha zona de conforto. Tirar realmente quatro anos da minha vida para dedicar para a população de São João e fazer o melhor”.

Dentre as principais metas a partir de 2025, Filipe cita o tratamento do esgoto na cidade. “Foi até polêmico durante a campanha, a questão do tratamento de esgoto de nossa cidade, que hoje o rio que passa lá, quase que não tem não tem característica de rio. É um esgoto bem no centro da cidade, causa mau cheiro e foi promessa de campanha, então, já estamos correndo atrás de recursos. Já estive em Belo Horizonte, tenho compromisso firmado, o deputado fez esse compromisso comigo que vai destinar recursos para fazer o projeto da estação de tratamento de esgoto de São João. O orçamento já está pronto”.

A nova administração pretende estabelecer uma meta de 100 dias, para dar um impacto na cidade logo de início. Para isso, busca contar com a confiança dos funcionários efetivos. “Para conseguir fazer a máquina andar preciso da confiança de cada um deles. Tem pessoas já de muito tempo que estão no cargo, que eu sei que eles têm talentos, vão contribuir comigo na minha gestão. Muita experiência e acredito que vou conseguir ter uma parceria muito boa com esses efetivos de carreira que vão estar ali, porque quero olhar para o público, não quero prejudicar alguém e nem favorecer outro. Quero olhar como um todo para a comunidade”.

A agricultura também terá um olhar cuidadoso. Afinal, São João do Oriente é um dos maiores produtores de quiabo do Brasil, impulsionado a economia local. “O maior produtor de renda da cidade é o produtor rural. Preciso dar visibilidade para esse pessoal, eles são a potência. Somos um dos maiores produtores de quiabo da do Brasil e poucos sabem disso, preciso explorar isso, dar voz a esse povo que trabalha tão duro na terra. Preciso trazer os governos estadual e federal para dentro da cidade, para trazer benefício para esse grupo de produtores que são tão fortes. Já estamos até tratando de uma possível festa do quiabo São João do Oriente, já estamos tratando isso também. A cidade fica bastante conhecida, movimentada e traz renda pra cidade, notoriedade”.

E se tratando de desenvolvimento econômico, a intenção é incentivar a abertura de novas empresas. “A maior mão de obra hoje em São João está focada na agricultura. Precisamos trazer mais empresas também que queiram investir na cidade, dar esse suporte para empresários que queiram empreender em São João do Oriente. Estarei 100% disposto a fazer o que for possível dentro do poder público para ajudar essas empresas”.

Seguindo o slogan de campanha “Ouvir, agir e mudar”, Filipe busca um mandato participativo. “Desde o início da campanha usamos essa estratégia de ouvir, agir e mudar. Fizemos reuniões temáticas com grupos de pessoas específicas, anotamos todas as demandas que eles tinham para nos passar, todas suas dores e vamos levar para o governo, para ser executado e sanar essas dores de cada um. Quem sabe do problema da localidade é quem vive naquela localidade. Por isso quis ouvi-los, agora vamos agir e realmente mudar e trazer essa mudança positiva para cada morador”.

A exemplo disso, será formado o Núcleo de cidadania ativa. “Preciso dar voz à população. É um núcleo onde a população terá voz, para a população estar perto do governo, para tomar as decisões, não vou tomar a decisão sozinho. Preciso que a população venha junto a gente, para entender realmente quais serão as decisões que serão tomadas e qual efeito vai causar naquela comunidade.

O plano de governo também apresentou uma proposta para bonificação por cumprimento de metas para os servidores municipais. “Funcionário bom não pode ganhar pouco, funcionário que se dedica não pode ganhar pouco. Se dedicou, tem que ter uma contribuição, uma retribuição Então, vamos colocar como plano de nossas metas, valorizar financeiramente também o servidor que se dedicou. Será retribuído no final do mês com uma gratificação”.

Questionado sobre a formação da equipe de governo, Filipe da Farmácia frisa que busca pessoas técnicas. “Estou pensando com muito cuidado, colocando alguns nomes na mesa, avaliando perfil de cada um e capacidade. Minha equipe de governo vai ser muito técnica, não vou escolher de qualquer maneira, tenho um período de 60 e poucos dias para definir. Pode ser que eu erre, mas vou trabalhar para não errar na escolha. Vou escolher como secretário quem eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Não posso escolher só de forma”.

Para Filipe, o principal desafio será demonstrar a São João do Oriente uma nova era de mudanças. “A gente vem numa velha política, onde era feito a política em cima da folha de pagamento. Entendemos que a folha de pagamento de São João hoje é inchada e às vezes, a gente sabe que até ultrapassa o limite de gastos. Vou ter que me ajustar a isso e ganhar confiança desse grupo que já está lá, às vezes efetivado”.

O prefeito eleito ainda comentou sobre as expectativas com o vice Fernando do Baixio e a Câmara de Vereadores. “O vice é fantástico. Já era amigo dele passei a ser mais amigo. Admiro muito. É um cara que me ensinou na campanha, humildade em pessoa e trabalhador e vai me ajudar, onde eu não puder estar presente ele vai estar fazer uma função realmente de um vice-prefeito, que será atuante. Vou dar total liberdade a ele. E já tenho algumas conversas om alguns vereadores eleitos, estão todos dispostos a olhar pro mesmo lado que eu, para o bem comum, não estão querendo fazer oposição contra o bem o bem comum. Se for um projeto que será benefício pro povo estão todos de acordo que irão votar positivo, para fazer o melhor pela nossa cidade”.

Filipe da Farmácia deixa seu recado final para a população e o seu compromisso para os próximos quatro anos. “Quero dizer para cada cidadão de São João do Oriente, tivemos 3.198 votos de confiança e serei prefeito de todos os moradores de São João. Pode confiar em mim, que um novo tempo está para chegar, a gente vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês, as políticas públicas serão observadas e muito bem vistas por cada cidadão de São João do Oriente”.