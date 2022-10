Outubro Rosa é marcado por diversas ações na rede municipal de saúde em Inhapim

INHAPIM – Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Em Inhapim, a Secretaria de Saúde está promovendo palestras e encontros de conscientização em todas as dez Unidades Básicas de Saúde do município e no ambulatório central.

A enfermeira e coordenadora do Programa Estratégia Saúde da Família do município de Inhapim, Anna Olívia Oliveira Marcelo, explicou que essas ações visam conscientizar as mulheres sobre a importância de conhecer melhor o seu corpo e ficar atento aos sinais que podem indicar o câncer de mama. “Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no mamilo e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas” alertou Anna Olívia.

Ana Elza Silva Araújo, secretária de Saúde do município de Inhapim, lembrou que a data do “Outubro Rosa” é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade. “Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, excluídos os cânceres relacionados a tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Já em relação aos óbitos, constitui na primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. Para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade, ajustada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos por 100 mil mulheres, respectivamente”, informou Ana Elza.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, disse que o câncer de mama é o mais frequente na mulher brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno. “Recomendamos que toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas.

O exame das mamas realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto, esse exame não substitui o exame clínico feito por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente uma Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde” comentou o vice-prefeito.

Segundo um artigo científico brasileiro publicado na revista Public Health in Practice, as campanhas do Outubro Rosa aumentam as ações preventivas de combate ao câncer de mama: o volume de busca por mamografia aumenta em 39% no período da campanha e nos meses imediatamente seguintes, segundo a publicação.

Informações acerca das palestras e exames ofertados pelo município poderão ser obtidas diretamente na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência ou procure o seu Agente Comunitário de Saúde. Lembre-se: Prevenir é o melhor remédio.

Assessoria de Comunicação